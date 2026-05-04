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山路驚見「密密麻麻白點」紙片！內行揭真實身分：超強防蟲神器
有一名女網友在社群平台「Threads」上分享了一張照片，並描述自己登山時意外發現的奇特景象，引發網友熱烈討論。
該網友表示，她在爬山途中注意到路邊樹上釘著一張紙片，紙片上佈滿了密密麻麻的白色物體，畫面令人感到不適。她不禁好奇發問：「這到底是什麼？」
從照片中可見，紙片上佈滿了白色的蟲卵，讓人聯想到「密集恐懼症」。貼文曝光後，引來眾多網友留言解答，揭露了這些蟲卵的真相。多數人表示，這應該是「平腹小蜂卵蜂卡」，屬於生物防治的一種工具，用來防治荔枝椿象等害蟲。
有專業網友解釋，這不是平腹小蜂的卵，而是平腹小蜂寄主的卵，通常是蓖麻蠶的卵片。平腹小蜂是一種寄生性天敵，其雌成蟲會將卵產在寄主卵內，並在其中完成生活史。這些寄主卵片被平腹小蜂寄生後，等到寄生蜂羽化成成蟲，就能進一步寄生荔枝椿象的卵，達到防治害蟲的目的。
此外，有網友補充，這類生物防治法逐漸取代傳統農藥，是一種更環保的農業技術。透過利用天敵的天性來控制害蟲數量，不僅能減少化學農藥的使用，也能有效保護生態環境。
而另一位網友則指出，「這個一片貴鬆鬆的」，這類蟲卵貼片市價不菲，「一片大約400至2000元不等」。
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