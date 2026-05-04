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桃機檢疫犬凶狠海報紅到日本 台灣諧音哏引網友熱議

中央社／ 桃園機場4日電
機場公司提醒入境旅客留意相關成分表，切勿攜帶含有火腿、香腸和肉鬆等肉類製品入境，以免違反檢疫規定。桃機檢疫站今天說，希望透過檢疫犬吸引旅客注意，也會因應節日或特定活動更換不同宣導品。圖／桃機公司提供
機場公司提醒入境旅客留意相關成分表，切勿攜帶含有火腿、香腸和肉鬆等肉類製品入境，以免違反檢疫規定。桃機檢疫站今天說，希望透過檢疫犬吸引旅客注意，也會因應節日或特定活動更換不同宣導品。圖／桃機公司提供

有日本旅客在網上貼出桃機檢疫犬凶狠表情的諧音哏宣導海報，引發台日網友熱議。桃機檢疫站今天說，希望透過檢疫犬吸引旅客注意，也會因應節日或特定活動更換不同宣導品。

有日本旅客來台旅行，並在社群平台X發文表示「台灣的檢疫犬越來越厲害了」，文中附上檢疫犬皺著鼻子、目光凶狠，加上「I吸YOU」標題的宣導海報，短短5天吸引近80萬人點閱。日本旅客甚至詢問「該怎麼發音，是不是跟smell一樣」，許多台灣網友上網回應，還說這是台灣人最愛的諧音哏，引發台日網友熱議。

農業部動植物防疫檢疫署桃園分署桃園機場檢疫站站長吳思宏接受媒體聯訪表示，旅客在入境時會看到很多不同單位的宣導品，為了將旅客目光留在動植物防疫檢疫題目上，桃機檢疫站就用較特別或吸睛方式來做宣導品提醒旅客。

吳思宏指出，以前的海報較傳統，可能放了很多檢疫物的照片，例如蘋果、肉鬆等，但現在民眾注目時間較短，檢疫站希望透過吸睛的小狗圖片，讓旅客知道「這邊在做什麼」，像民眾拍到的照片是貼在手提行李查驗區，旅客就會知道X光機是在查驗相關物品。

說到當初使用檢疫犬凶狠照片的發想，吳思宏說，同事們認為這個題目宣導好久了，大家到底有沒有聽到，因此決定使用「比較嚴厲的語氣」，並加上高對比排版EVA風格的文字提醒，以不同角度看待「這件事情其實是滿嚴肅的」，帶了會被罰錢，需要旅客注意。

許多旅客好奇這些照片是怎麼拍的，吳思宏說，領犬員是狗狗的親密夥伴，他們常常幫檢疫犬記錄，手機裡有非常多狗狗的照片，再加上檢疫犬在玩樂或等待看病時有些比較凶狠的照片，站方就請領犬員提供適合的照片作為宣導品。

吳思宏表示，目前派駐桃機的檢疫犬共25隻，日本網友張貼的海報已使用近1年，檢疫站會因應三節或特定活動更換不同宣導品。以往也使用過小狗較活潑、可愛的照片，像在中秋節就曾出現「檢疫仙子」或其他樣貌，也會依不同場域使用不同照片宣導，吸引目光讓旅客更了解相關議題。

桃園機場 米格魯

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