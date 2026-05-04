美國花生叩關「生米煮成熟飯」 張麗善：中央還犧牲哪些農產品？

針對美國花生零關稅、零防衛機制叩關，可能衝擊花生農民，雲林縣長張麗善今表示「生米已經煮成熟飯」，呼籲大家收拾起情緒，理性面對未來所面臨的衝擊，希望中央跟地方合力保障農民的權益。

張麗善說，美國花生零關稅進口「生米已經煮成熟飯」，無法改變的同時，她呼籲大家收拾起情緒，理性面對未來所面臨的衝擊，希望中央跟地方合力保障農民的權益，解決美國花生零關稅產生的相關問題。今縣府與農民、農會、公所座談傾聽大家的意見，將蒐集大家的意見，向中央提出建言。

她表示，農業部再三表示美國花生零關稅進口衝擊不大，如果沒有衝擊，為何要編列300億農業安定基金，這表示對農民有很大的衝擊。

張麗善說，「台灣花生的成本與美國花生差距實在太大了」，美國花生一公斤不到50元，台灣花生因人工、肥料等成本很高，一公斤要140至160元，足足是美國花生的三倍，未來沒有防範機制，會造成低價競爭，引進更多美國花生。

且美國花生在台灣加工後，還可以用「實質轉型」掛上台灣製造，對花生產業的衝擊會更大，這部分如同張嘉郡立委所講的要好好修法，避免美國農產品進來變身後，就可掛上台灣農產品、台灣製造，衝擊台灣農民與加工業。

張麗善，台美貿易談判到底犧牲了哪些農產品，中央到現在都還沒有辦法說清楚，不要今天丟一項明天又丟一項，讓大家寢食難安，農民不曉得以後要種植什麼，希望中央能講清楚、說明白。

針對今天農民提出要對地補貼、轉作補助金要提高，也有人說要鼓勵消費者愛用國產農產品，中央與地方應合作拓展通路等意見，縣府將替農民發聲，希望中央好好照顧農民，不要讓農民血本無歸。