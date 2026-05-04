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「不憋了」廁所革命再進化 學者：廁所應更包容 走向全性別共用

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
台灣女廁運動30年，國立中山大學今天上午以「不憋了」為題舉辦廁所的性別平等之路論壇。記者郭韋綺／攝影
台灣女廁運動30年，國立中山大學今天上午以「不憋了」為題舉辦廁所的性別平等之路論壇。記者郭韋綺／攝影

台灣女廁運動30年，一場在台北車站搶攻男廁的行動，以「不憋了」為口號催出制度改革，如今廁所議題再度回到公共焦點視野，已不再只是女廁不夠，而是「全性別廁所」；台大城鄉所退休教授畢恆達認為，廁所空間應多樣化，避免單一設計排除使用者，打造更包容的共用空間。

國立中山大學今天上午舉辦廁所的性別平等之路論壇，回顧1996年女學生與婦運團體的行動，直接促成建築技術規則修正，讓台灣女廁設置比例領先國際。

不過制度超前並未讓爭議消失，隨著跨性別、非二元性別議題愈受重視，過去以男女二分為基礎的廁所設計，已不符合當下社會需求，從空間配置到制度設計，有待重新改善。

曾參與當年運動的學者畢恆達指出，現行的「性別友善廁所」名稱本身即帶有模糊性，容易引發誤解，建議直接改稱「全性別廁所」，並由法規明訂設置標準，例如每棟建物至少一處，高樓建築則每三層至少設置一處，讓使用需求從附加選項變成基本配置。

畢恆達表示，身體與使用情境不同，有人需要較大空間如行動不便者、使用輔具者、有人需要獨立空間處理隱私事務如更衣、月經處理，也有人需要無障礙設施，若廁所形式單一，就會排除這些使用需求。

此外，照顧與陪伴需求被忽略，如需要陪伴者協助如廁、家長帶小孩、或不同性別家人互相照顧的情境，在傳統男女分隔廁所中往往難以被妥善安置。

畢恆達說，性別與身分差異，對跨性別者、陰陽人或不適合進入傳統男女空間的人來說，單一分類的廁所本身就可能成為壓力來源，帶來衝突與不安全感。

他強調，生活情境多元化，有人推嬰兒車、有人需要整理個人物品，甚至只是希望有更安靜、獨立的空間，這些需求都無法靠單一型態廁所滿足。

部分女性團體對於安全與隱私仍有疑慮，擔心空間混用可能帶來風險，另一方面，跨性別、陰陽人團體指現行男、女分隔制度本身即排除部分使用者，日常如廁仍充滿壓力與不便。

中山大學公事所教授、女廁運動發起成員彭渰雯表示，過去女性爭取不再排長隊，如今則是不同性別如何共享空間、又不互相排擠，建議，未來廁所設計不宜再陷入全面混用或全面分隔」的二分法。

彭渰雯說，應採取分層配置，例如同時保留男女分設廁所，並增設獨立、可上鎖的全性別廁間，透過空間細分降低衝突，此外，配套如動線規劃、監視與管理機制，也需同步到位，才能回應安全疑慮。

台灣女廁運動30年，國立中山大學今天上午以「不憋了」為題舉辦廁所的性別平等之路論壇。記者郭韋綺／攝影
台灣女廁運動30年，國立中山大學今天上午以「不憋了」為題舉辦廁所的性別平等之路論壇。記者郭韋綺／攝影

台大城鄉所退休教授畢恆達長年關心廁所空間配置。記者郭韋綺／攝影
台大城鄉所退休教授畢恆達長年關心廁所空間配置。記者郭韋綺／攝影

台灣女廁運動30年，國立中山大學今天上午以「不憋了」為題舉辦廁所的性別平等之路論壇。記者郭韋綺／攝影
台灣女廁運動30年，國立中山大學今天上午以「不憋了」為題舉辦廁所的性別平等之路論壇。記者郭韋綺／攝影

台北車站 中山大學 廁所 跨性別 女廁

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