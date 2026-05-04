立委指高鐵無線電遭駭涉國安 交通部一個月提檢討報告

台灣高鐵清明連假收假日發生手持無線電遭23歲男大生「盜接」，造成4列車緊急煞停，立委何欣純說，此案涉及國安問題，應該全面盤點各運具防堵；交通部則承諾，1個月內針對資安提出檢討報告。

高鐵公司4月5日日發生手持無線電遭不明人士「盜接」啟動告警，導致3列營運列車、1列未載客回送車緊急停駛，經查犯嫌為23歲大學林姓大學生，桃園地檢署命10萬元交保，鐵警4月30日再逮捕21歲陳姓共犯，檢方複訊後命8萬元交保。

何欣純今於立法院交通委員會質詢，大學生侵入高鐵無線電事件，到底是駭客能力強？被盜拷？資通防護弱？高鐵無線電已經是交通運具最高層級，需經過7道驗證，連大學生都能直接駭入，並讓列車停駛，可能是國安問題；另交通部也應全面盤點各運具防堵，定期更新相關參數。

何欣純表示，此案涉及國安問題，建議高鐵、台鐵等軌道運輸單位，其資通安全需盤點，並檢討無線電系統設備汰換年限、保管方式、安全防護參數更新頻率等。

交通部政務次長伍勝園表示，目前高鐵、台鐵都已全面盤點防護，另會責成鐵道局要求捷運系統同步盤點；此外鐵道局確實有收到高鐵通知，但與運安會有通報要件，會針對通報態樣再討論，並承諾於1個月內提出資安相關檢討報告。

何欣純進一步說，高鐵公司指稱，4月5日晚間11時23分發生事件後，高鐵公司除緊急停車外，也即刻在晚間11時52分簡訊通知鐵道局及運安會，但運安會真的有收到通報嗎？

對此，運安會主委林信得表示，目前沒有收到通報；運安會補充，一般需通報事故主要包含火災、出軌、衝撞或違反號誌運轉等，此次高鐵啟動告警並非必要通報範圍，而運安會也確實未收到通報。

但高鐵公司說，經查4月5日深夜事發後，公司確有成功發送簡訊給運安會固定通報窗口，說明事件發生經過及受影響列車延誤資訊。