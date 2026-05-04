台北醫院54週年 院長鄭舜平最盼聽到醫護說準時下班

衛福部台北醫院今天歡慶54週年院慶，院長鄭舜平表示，今年通過重度急救責任醫院評鑑，象徵醫療量能再躍升，除照顧大新莊鄉親，也希望打造最溫暖、最優質幸福職場。

台北醫院今天舉辦「54週年院慶大會」，包括衛福部政務次長林靜儀、前衛福部長邱泰源、民進黨立委蘇巧慧及吳秉叡、新北市衛生局長陳潤秋等中央地方人士參與。

林靜儀表示，很高興為台北醫院慶生及宣布通過了重度急救責任醫院，以及啟用達文西微創手術中心，象徵台北醫院能承擔地區心肌梗塞、腦中風、高危險妊娠，還有新生兒急症等手術非常重要認證，也代表台北醫院可以24小時照顧社區及地方民眾。

鄭舜平表示，台北醫院在歡度54週年院慶同時，在所有醫護努力下，也順利完成了非常多艱辛挑戰，通過重度急救責任醫院評鑑，這是即將成為醫學中心的重要門檻，服務量能也加倍成長。

他表示，雙北地區因為護理人力不足而有關閉病床情形，但台北醫院是雙北少數沒有關床且占床率高達93%的醫院，已成為雙北急重症治療的重要支撐力量。

他表示，他5年半前就任院長時就希望大家一起打拚，重新擦亮台北醫院招牌，如今可以很自豪說，在重新擦亮台北醫院的招牌上，「我們做到了」。

他表示，未來願景與期望不是醫療總收入要達成多少錢，而是他最希望聽到的是醫護開心說「我今天可以準時下班」，因為他希望打造一個最溫暖、最優質幸福職場；台北醫院急重症大樓在明年年底會完工，他相信在未來50年，台北醫院一定會給大新莊鄉親更多照顧，繼續打拚。