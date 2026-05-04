北市鼠患議題有解？環保局長親上火線說明 今赴環境部討論防治措施

近期有網友在社群分享一段北市雙連市場白天好幾隻老鼠亂竄影片，讓許多民眾驚嚇不已。由於北市府在線型公園投藥，也引發寵物飼主擔心毛小孩誤食。周邊有里長提醒，北市府除了投藥防治，更應該要加強取締，是否有人不

2026-05-04 08:23