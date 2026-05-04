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北市鼠患議題有解？環保局長親上火線說明 今赴環境部討論防治措施

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市近日鬧鼠患，引起外界擔憂部分地區大量投放老鼠藥。老鼠示意圖／ingimage
北市近日鬧鼠患，引起外界擔憂部分地區大量投放老鼠藥。老鼠示意圖／ingimage

北市鼠患議題持續延燒，外界質疑環保局「亂投藥」，引發爭議。環保局長徐世勳今親上火線說明，強調包含投藥產品、原則與中央一次，也是按照相關程序做處理，並無不法，針對近日鼠患問題，今天也將到中央針對相關防治做進一步討論。

徐世勳強調，市府針對老鼠用藥投放，都是使用中央核可的環境用藥，投放原則也與中央一致，並沒有亂投放，針對日前雙連遭爆出現大量老鼠疑慮，當天接獲通報後就立即派員到場做環境整理，確認環境上沒有疑慮後，依照標準作業程序投放老鼠藥，對於第一線同仁遭到質疑與指控深感遺憾。

徐世勳表示，對於老鼠問題，今天也會到環境部討論包含環境垃圾清運、鼠洞填補、捕鼠籠設置等都會和中央討論是否有更有效解決方案。

北市 環境部 老鼠

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