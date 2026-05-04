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衛福部優良護理人員獎 部苗3護理之光均出自仁德醫專

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
李麗淑（中）、葉曉芸（右）與鍾宇軒（左）分別榮獲「資深典範獎」、「優良獎」與「閃亮新人獎」。圖／仁德醫專提供
李麗淑（中）、葉曉芸（右）與鍾宇軒（左）分別榮獲「資深典範獎」、「優良獎」與「閃亮新人獎」。圖／仁德醫專提供

被譽為台灣護理界最高榮耀的「第13屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮」，上月28日在衛生福利部隆重登場，3位服務於部立苗栗醫院的護理人員同時上台領獎，而她們竟都畢業於仁德醫專護理科；這一刻，不只是個人榮耀的綻放，更是跨越三個世代的專業傳承。

李麗淑督導長、葉曉芸副護理長與鍾宇軒護理師，分別榮獲「資深典範獎」、「優良獎」與「閃亮新人獎」，三人橫跨不同世代，卻在同一條道路上發光發熱，寫下「三代同堂」的動人篇章，象徵護理專業的延續，更向社會證明，仁德醫專不只是學校，而是培育優秀護理人才的搖籃。

李麗淑督導長在苗栗醫院服務多年，她以身作則帶領團隊，將護理從「照顧」昇華為「品質與安全的守護」，更曾獲國家醫療品質獎肯定；對她而言，護理不只是工作，而是一份守護生命的責任與信念。

站在臨床第一線的葉曉芸，在高壓且節奏快速的骨科病房中，不僅精進專業，更致力於打造彼此支持的團隊文化；在冰冷儀器與繁重紀錄之間，她始終相信「真正療癒人心的，是一句理解與一份陪伴」。

另新生代護理師鍾宇軒，則以亮眼表現奪下「閃亮新人獎」，她不只在臨床發光，更跨域支援藥劑科，為長者把關用藥安全。身為糖尿病衛教師，善用每一次與病人接觸的機會，傳遞正確健康觀念。

仁德醫專指出，三位校友能在全國眾多優秀護理人員中脫穎而出，關鍵來自仁德醫專長年深耕的教育體系。該校護理科長年維持高國考通過率，曾達94%，甚至多個班級締造100%全數通過的佳績，這些數字背後，是每一位像李麗淑、葉曉芸、鍾宇軒一樣，從仁德醫專出發，走向國家舞台的真實故事。

護理師

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