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長者髖股骨頸骨折 新型髖關節置換手術恢復期縮短一半
75歲李先生在公園散步時因重心不穩，跌坐在地上爬不起來，送至屏東醫院就醫診斷為髖股骨頸骨折，骨科醫師張中嘉評估病人年齡以及身體狀況，為他進行「正前開式（簡稱DAA）半人工髖關節置換手術」，比起傳統手術避免切開肌肉，恢復期也縮短一半。
張中嘉說，隨著國內高齡人口增加，髖部骨折，尤其是股骨頸骨折已成為威脅長者健康的重要問題，尤其肌少症患者因肌肉量與肌力不足，不僅容易跌倒，術後恢復能力亦明顯受限。
目前針對高齡患者移位性股骨頸骨折的標準治療，為半髖人工關節置換手術。傳統開刀方式為從後方，需要切斷肌肉，恢復期也較長。近年來新型「正前開入路手術」屬微創手術，透過肌肉間隙進入關節避免切斷肌肉，對周圍肌肉幾乎沒有破壞。
她說，正前開雙極半髖人工關節手術對高齡肌少症患者而言，可保留肌肉結構，術後能恢復行走能力、減少疼痛與出血量、提早下床與復健能力、降低關節脫臼機率等優勢，且多數患者不需嚴格限制姿勢，日常動作可自行完成，更早恢復自主活動能力，降低長期臥床的併發症風險。
屏東醫院院長王森稔表示，運用微創手術，讓組織破壞少、降低疼痛感與縮短恢復期是現在手術趨勢，也提醒鄉親若有髖關節疼痛的症狀時，應盡早尋求專業醫師診斷及治療。
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