高鐵延伸屏東「高雄案」明年5月闖環評 環委要求補充「左營案」排除原因

環境部今天召開高鐵延伸屏東計畫第二階段環境影響評估範疇界定會議。會議結論確認，高鐵左營案不納入可行之替代方案，不可行原因應納入二階環評說明書，高雄案成為最優唯一方案。鐵道局委託環評單位台灣世曦預估，預計要一年時間進行資料搜集與調查評估，最快明年5月才會進二階環評。

今天環評會議中，環評委員關注左營案被評估為無法推動的原因。開發單位指出，「左營案」中後勁溪路廊方案涉及石化產業公共安全疑慮，風險重大，高屏2快路廊方案則涉及左營端技術障礙等疑慮因此才評估為無法推動。

環境部說，高屏2快路廊方案主因是高鐵列車若進入左營站後再駛出，將涉及列車進出共用軌道，調度管理上的風險；依日本技術人員評估，該方案風險較高，因此後續未納入送審方案。

小港潮州案因需穿越市中心200餘棟建築物，機場南側管線複雜等也執行困難、燕巢案則因需改建營運中高架主線，嚴重影響現有營運，因此評估為不可行。延台鐵路廊地下化的高雄案，因充分利用既有路廊，對都市環境影響最小，為最優唯一方案。

會議確認，開發單位應在二階環評報告書中補充說明，交代可行性評估中相關替代方案為何不可行，作為目前僅採高雄案與零方案的補充說明。

鐵道局委託環評單位台灣世曦說，二階環評仍須由開發單位依範疇進行調查與評估，並完成一年四季生態調查。依目前時程推估，若調查自今年5月展開，最快約明年3月至4月完成相關資料，之後將辦理公開說明會與現勘，再由交通部轉送環境部進行二階環評審查。