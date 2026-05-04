【重磅快評】卓榮泰改談資 護理考試放水也是德意志？

國內護理人力荒，賴清德總統出訪前交代衛福部長積極處理「三班護病比入法」的競選政見，行政院長卓榮泰接著在南丁格爾獎頒獎典禮宣布已請考試院、考選部針對護理師考照題目不要出太難；卓在賴出訪前拿到2026健康論壇的談資，修改主詞，卓說要降低護理師考試難度，也是賴的意思嗎？

賴清德是醫師出身，競選時提出「2年內三班護病比入法」政見，5月是護理月，也是政見截止日，他在出訪前特別致電衛福部長石崇良要積極處理；石趕在壓線前與醫界溝通，並宣布護病比今年入法，但並非入醫療法，而是在衛福部修正的「醫療機構設置標準」中訂定，且有2年緩衝時間，預計118年實施。

表面上看起來，賴清德似乎積極兌現競選支票，但2年內入法顯已跳票，石崇良端出來的菜不僅沒入醫療法，僅由衛福部修正「醫療機構設置標準」，法律位階下降；更糟的是，這個法規還訂兩年緩衝期，2029年才上路，拖過2028大選的意圖，路人皆知，護理人員更看在眼裡。

護病比喊了兩年，現以修正法規命令來搪塞，政府推動的誠意已打折扣，護理人員難免擔憂政策跳票；尤其是行政院長卓榮泰公然宣布已請考試院、考選部降低護理師考照題目難度，要嘛不懂醫療環境，要嘛就是存心呼攏，反正2029年人事已非，要找誰算帳？

台灣有護理執照超過30萬人，但只有19萬人執業，關鍵出在醫護工作環境。台灣護病比是1:15~18，而國際護理標準建議最佳護病比為1:6，和進步國家相比。美國、澳洲、挪威等國維持在1:4至1:6，日本護病比為1:7，台灣護理的負荷是其他國3倍。

再看護理薪資，台灣近年來幾乎是零成長，起薪都在3至4萬元，美國這兩年護理薪資成長19%–26%，年薪中位數約台幣300萬元，澳洲護理師年薪約在160萬至216萬元台幣，英國護理師起薪約103萬到128萬元台幣。整體而言，台灣護理薪資中位數僅約美國的1/3，要拿到5至6萬元須靠夜班加給與加班費才有辦法。

卓榮泰沒看問題癥結，不談護病比，也不說理待遇，卻說要降低護理師考試難度，根本劃錯重點；荒謬的是，連醫療背景出身的衛福部長石崇良也附和，稱有收到民間的反映題目比較艱澀，確實也有發現部分職類的及格率比較低，才有全面檢討的想法。

但這是實情嗎，以國考而言，高普考近年錄取率約在15%至21%，地方特考約10%至15%，專技高考格率落差大，職能治療師、中醫師、助產師及格率通常在46%至68%，醫事檢驗師、醫師第一階段、藥師第一階段常常只有8%至15%。

據考選部統計，護理師國考及格率因對象而異，應屆畢業生及格率約80%，含重考生總及格率約57.96%，考試門檻為60分及格，知名護理學系應屆畢業生甚至可達到98%以上。總體來說，考試難度不是大問題，問題出在就業市場。

據統計，台灣每年護理相關科系畢業人數約9300人，至少8成考試及格，但只有一半進護理職場，很明顯和證照考試無關，而是擁護理師證照的畢業生不願當進入這個低薪職場，尤其是輪值大夜班，護病比低得嚇人，壓力山大，出事要先被究責，這些都是他們卻步的主因。

賴清德缺席2026健康台灣論壇，卓榮泰拿到談資後第一個動作就是修改個談話內容的主詞，如果降低考試難度、甚至放水也是賴清德的意思，賴清德對護理人員就不只跳票，降低考試難度更是一大羞辱，既然要放水，乾脆護理科系畢業全部發給證照，不是更好嗎？