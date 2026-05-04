影／部立台北醫院54周年慶 蘇巧慧：立委任內爭取了60億經費

衛福部立台北醫院今天舉行54周年慶祝活動，蘇巧慧出席受訪時表示，很高興能出席部北醫院慶祝典禮，希望部北的設備能夠更加更新，造福更多的人。

蘇巧慧表示與立委吳秉叡爭取到了60億經費來增建了急重症大樓，將在明年啟用。對於新莊、五股、泰山與周圍地區居民都能夠因此受照顧。部北在今天正式成為重度急救責任醫院，以及達文西技術也能夠開始在這裡被操作，讓部北有更好的醫療設備，與更精密的技術。對新莊人、對五股、泰山附近居民而言，這能夠搶救寶貴的黃金時間，這個對大家來講都是福音。

對於媒體提問親子票搶功，蘇巧慧表示個人非常高興經營將近六年的「水獺媽媽」的頻道，能夠受許多大小朋友的歡迎。這幾年當中陸續也增加很多的實體活動，所以從永和、金山、新莊、淡水一路到好多的地區，如昨天在板橋，活動是一開放報名就瞬間秒殺。蘇巧慧強調希望能夠利用更多的資源、更多的機會，當爸媽的神隊友，一起讓小朋友有更快樂、更安全的環境可以長大。

媒體提問對手李四川最近就是積極在經營Threads社群，蘇巧慧表示候選人經營社群媒體是非常自然的事情，每個人也都會有自己的風格、節奏。自己個人的部分，就是不斷地找出最新、最有創意、最有活力的題材來跟大家做互動，也藉此跟大家報告個人的政策和願景，希望能夠得到更多市民認同。

衛福部立台北醫院今年舉行54周年歡慶活動，民進黨新北市長參選人蘇巧慧（後排右三）出席，與志工媽媽們合影留念。記者陳正興／攝影