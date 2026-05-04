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子宮頸抹片報告出現細胞變性免慌 醫：先看分級判斷風險

中央社／ 台北4日電
子宮頸抹片報告出現「細胞變性」，心裡難免感到不安焦慮。醫師提醒，「細胞變性」並不等於癌症，無須過度恐慌。圖／123RF
子宮頸抹片報告出現「細胞變性」，心裡難免感到不安焦慮。醫師提醒，「細胞變性」並不等於癌症，無須過度恐慌。圖／123RF

子宮頸抹片報告出現「細胞變性」，心裡難免感到不安焦慮。醫師提醒，「細胞變性」並不等於癌症，無須過度恐慌，可交由醫師判斷風險分級；即使未見異常，也勿輕忽定期檢查。

當子宮頸篩檢報告上出現「細胞變性」這幾個字時，很多女性心裡都會微微一緊。開業診所家醫科醫師洪育忠今天透過新聞稿表示，婦科檢查結果出現陌生醫學名詞，感到不安是很自然的反應。「細胞變性」代表的是子宮頸細胞出現變化，但並不等同於癌症，不需要過度恐慌。

洪育忠以所任職醫學機構近3年健檢資料指出，抹片篩檢出現細胞變性個案中，超過9成為輕度（CIN1），多半仍在早期變化階段。因此，與其讓不安反覆累積，不如在醫師的協助下進行後續追蹤，讓身體的變化被好好看見，也更安心面對。

「細胞變性不是判決，而是下一步提示」，洪育忠解釋，細胞變性分級的意義不在於判定是否罹癌，而是協助及早介入與風險管理，醫師會依異常程度進行分級，作為後續處理的重要依據。

洪育忠說明，輕度細胞變性（CIN1）雖有機會恢復，但仍需定期追蹤；中度細胞變性（CIN2）則細胞變化較明顯，需密切觀察並評估是否進一步處理；重度細胞變性（CIN3）屬癌前病變，須積極治療。

比較需要注意的是，洪育忠指出，子宮頸細胞的變化常與人類乳突病毒（HPV）感染有關。若有高風險型HPV的持續感染，會更容易對子宮頸造成影響，讓細胞逐步產生變化。若有擔心，可搭配薄層抹片與HPV基因檢測，讓評估更完整。

洪育忠並提醒，相較於單次檢查結果，更重要的是透過定期篩檢與持續追蹤，觀察身體的變化；建議至少連續3年定期檢查，透過規律追蹤，更有機會在早期就發現細胞變化。

癌症 子宮頸癌 抹片檢查

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