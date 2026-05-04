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水煮蛋那層膜別再丟！營養師曝：吃了可護關節、養髮還抗老

出訪史瓦帝尼的策略？「民眾間全邊主義」走出外交死胡同

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水煮蛋那層膜別再丟！營養師曝：吃了可護關節、養髮還抗老

聯合新聞網／ 綜合報導
水煮蛋示意圖。圖／ingimage
水煮蛋示意圖。圖／ingimage

最近一則關於水煮蛋薄膜的討論在社群平台「Threads」上引發熱議。一名網友分享了在課堂上學到的新知識：「水煮蛋的膜不要撕掉，要吃掉，可以預防關節炎。」這段話迅速掀起網友們的熱烈回應，甚至引發了專業營養師的解釋與科學研究的支持。

許多網友留言表示對此說法感到驚訝，有人認為這層薄膜難以入口，也有人對其功效表示質疑。然而，根據一位名為佐助的營養師解釋，水煮蛋中的這層薄膜學名為「蛋殼膜」，又被中醫稱為「鳳凰衣」，其實蘊含豐富的健康益處。

佐助營養師指出，蛋殼膜含有膠原蛋白、玻尿酸和角蛋白等成分，這些物質對於皮膚、頭髮以及關節健康都有幫助。根據研究顯示，每天攝取450至500毫克的蛋殼膜萃取物，能在短短四週內減少細紋，並在八週內促進頭髮濃密生長。此外，對於關節炎患者而言，這層薄膜也可能減輕關節疼痛和僵硬，甚至在一週內就能感受到效果。

相關研究發表於《化妝品皮膚病學雜誌》，調查顯示，蛋殼膜對35至65歲人群的皮膚與頭髮健康有顯著改善效果。不僅如此，早在2009年的一項研究中就發現，蛋殼膜能有效減輕關節疼痛並改善骨骼健康，對於防止骨折及應對老化問題具有潛在幫助。

儘管蛋殼膜對健康有諸多益處，但專家也提醒民眾，在日常生活中直接攝取足夠量的蛋殼膜並不容易。根據營養師的說法，每天需要15至20顆雞蛋的蛋殼膜才能達到研究中建議的劑量。若覺得剝取蛋殼膜過於麻煩，市面上也有專門萃取的補充劑可供選擇。

此外，食用蛋殼膜時需注意以下事項：

1. 適量攝取：每日建議攝取量不超過500毫克。

2. 過敏反應：對雞蛋過敏者、孕婦或哺乳期婦女應避免食用。

3. 清潔衛生：在煮蛋前務必徹底清洗蛋殼，以避免細菌或雜質進入口中。

水煮蛋 關節炎 營養師

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