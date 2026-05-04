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宜蘭接連地震惹禍？台鐵多列車次受影響 延誤長達77分鐘

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
宜蘭今早接連發生地震，連帶影響台鐵多部列車營運，4019次和平至樹林區間快延誤時間長達77分鐘。示意圖，與新聞無關。聯合報系資料照片
宜蘭今早接連發生地震，連帶影響台鐵多部列車營運，4019次和平至樹林區間快延誤時間長達77分鐘。示意圖，與新聞無關。聯合報系資料照片

宜蘭外海今天凌晨0時18分發生規模5.3地震後，宜蘭南澳今天上午9時5分及9時32分分別再發生規模3.8、規模3.6地震，進而導致台鐵多列車次延誤，延誤時間從10分鐘到77分鐘不等。

東部海域今天凌晨0時18分發生芮氏規模5.3地震，地震深度135.2公里。各地最大震度為宜蘭、花蓮、竹縣、南投、台中、苗栗、彰化、台東、嘉縣、雲林1級。

宜蘭南澳今天上午再接連發生2起小區域有感地震。包括上午9時5分發生規模3.8地震，地震深度5.8公里，各地最大深度為宜蘭3級、花蓮2級、新北1級；27分鐘後，宜蘭南澳再發生規模3.6地震，地震深度5.4公里，各地最大深度為宜蘭3級、花蓮1級。

雖然是小區域有感地震，但台鐵多列車次仍受到影響，根據台鐵官網，截至上午11時31分，總計有18列車次大誤點、52列車次小誤點，其中4019次和平至樹林的區間快延誤長達77分鐘；407次台東至樹林EMU3000新自強號延誤73分鐘；另外，3187次三義至潮州區間車因鬆韌不良導致延誤44分鐘，目前已通報列檢維修。

雲林 南投 台鐵 地震

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凌晨0時18分東部海域規模5.3地震 最大震度1級

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