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台北醫院通過重度急救責任醫院評鑑 達文西微創手術中心同步啟用

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
立委蘇巧慧親自操作體驗達文西微創手術系統。記者黃子騰／攝影
立委蘇巧慧親自操作體驗達文西微創手術系統。記者黃子騰／攝影

衛福部台北醫院今天上午舉辦54週年院慶大會，並宣布今年通過重度急救責任醫院評鑑，及同步啟用達文西微創手術中心。院長鄭舜平表示，台北醫院是北部唯一獲得此殊榮的區域醫院，達文西微創手術更可有效提升病人治療品質與術後恢復效率。

衛福部政務次長林靜儀、前衛福部長邱泰源、醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐、新北市衛生局長陳潤秋、新北市醫師公會理事長顏鴻順、立委蘇巧慧、吳秉叡等，今天上午一同出席台北醫院院慶大會。林靜儀表示，台北醫院通過重度急救責任醫院評鑑，展現公立醫院在區域醫療中的關鍵角色，同時導入達文西系統也代表公立醫院朝向精準、智慧、以病人為中心的方向邁進，是國家整體醫療量能提升的重要成果。

台北醫院院長鄭舜平致詞時表示，重度急救責任醫院代表醫院具備在24小時，即時救治各類高風險急重症病人的能力。在急診、急性腦中風、急性冠心症、緊急外傷、高危險妊娠及新生兒醫療、加護病房照護等六大急重症照護領域的量能已達相當高水準，也是北部唯一獲得此殊榮的區域醫院。

鄭舜平說，達文西微創手術系統具備高解析3D立體影像、靈活機械手臂與精細操作優勢，目前可應用科別為一般外科、胸腔外科、泌尿科、婦產科、大腸直腸外科手術，具有傷口小、出血少、疼痛低、恢復快等特色，可有效提升病人治療品質與術後恢復效率，提升病人治療品質與術後恢復。

鄭舜平表示未來台北醫院將持續精進醫療品質，以「急重症醫療升級」與「智慧永續轉型」為主軸，打造兼具安全、效率與溫度的醫療環境，讓民眾能得到最快速、最安全、最完整的照護，成為民眾的健康守護者。

衛福部政務次長林靜儀、前衛福部長邱泰源、醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐、新北市衛生局長陳潤秋、新北市醫師公會理事長顏鴻順、立委蘇巧慧、吳秉叡一同出席院慶大會。記者黃子騰／攝影
衛福部政務次長林靜儀、前衛福部長邱泰源、醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐、新北市衛生局長陳潤秋、新北市醫師公會理事長顏鴻順、立委蘇巧慧、吳秉叡一同出席院慶大會。記者黃子騰／攝影

衛福部台北醫院今天上午舉辦54周年院慶。記者黃子騰／攝影
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腦中風 蘇巧慧 台北醫院

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