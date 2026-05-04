鼠患議題延燒 被點名「設局誘導」林亮君反擊了...怒轟蔣萬安市府

民進黨傳將派立委沈伯洋選北市長，近期沈伯洋也就鼠患議題與市長蔣萬安交鋒，不過鏡週刊今報導，表示近期Threads等社群出現大量老鼠橫行北市街頭影片，不少是「南鼠北送」，甚至還點名民進黨議員林亮君「設局誘導」北市環保局投藥。林第一時間反擊，表示「放新聞鬥倒林亮君，台北市的鼠患就能解決嗎！？」

「傻眼！也請蔣萬安市長，做好市長該做的工作，不要正事不做，潑髒水『鼠一鼠二』。」林亮君今天在臉書貼文說，她今天早上天外飛來一篇「獨家」，有媒體以知情人士爆料方式，抹黑攻擊她誘導環保局投藥。林亮君批評，蔣市府現在是不准議員協助市民鼠患陳情？也不准議員為擔心誤觸老鼠藥的飼主及家長發聲？

林也問蔣市府，放新聞鬥倒林亮君，台北市的鼠患就能解決嗎！？身為中山大同的議員，她會盡責地做好監督的工作，持續為市民發聲，絕不畏懼抹黑！

根據鏡週刊報導，指有知情人士說，台北市這一波鼠患之亂，除民進黨側翼散播鼠患謠言外，民進黨議員林亮君「設局誘導」北市環保局投藥，轉頭就將環保局回報的結果拿來發臉書操作，帶風坑害敬業除鼠的基層公務員。