樂天女孩陸筱晴突感「有人掐住脖子」 全台200萬人都有這病

「不僅喘鳴、喘吁吁，甚至快速惡化至吸不到空氣、難以呼吸的危急狀況、緊急返台就醫。」樂天女孩舞蹈總監陸筱晴回憶，日前赴東京世界棒球經典賽為中華隊應援時，面對氣喘仍心有餘悸。她在中華隊對戰捷克的賽事中，因未預期的氣喘發作且未隨身攜帶吸入劑，又因日本花粉季導致病情惡化，且症狀快速失控，透過社群發文緊急求助急救藥，但仍反覆發作。

依據2022年「台灣成人氣喘臨床照護指引」，全國約有200萬名氣喘患者，但目前僅約70萬人確診且持續追蹤，顯示多數患者仍處於未確診或未持續追蹤的狀態。氣喘發作原因在於氣道慢性發炎，當呼吸道受到過敏原或誘發因子長期刺激，引發呼吸道黏膜水腫、分泌過多黏液，使呼吸道管徑變小，無法吸入足量空氣，導致胸悶、咳嗽、喘鳴或呼吸困難等症狀。

不少氣喘病友，就像陸筱晴一樣，以短效緩解吸入劑作為急救使用，雖能快速緩解症狀，但僅作用於支氣管收縮，無法處理氣道發炎的根本問題，長期下來反而增加惡化風險。台灣胸腔暨重症加護醫學會秘書長周昆達說，近年氣喘治療觀念已從單純症狀緩解，轉向重視發炎控制的重要性，避免病友陷入反覆發作的惡性循環。

依研究顯示，以台灣為例，短效緩解吸入劑過度使用盛行率約16%，若病友每年使用3支以上短效緩解吸入劑，嚴重惡化風險將增1.7倍，死亡風險提高至1.9倍；一年內發生重大不良心血管事件（MACE）風險更增加25%。特別是嚴重型氣喘患者若無穩定管理疾病，不僅可能引發呼吸急促，嚴重更可能引發昏迷、意識混亂、呼吸音幾乎消失等危及生命的狀態。

陸筱晴說，在東京氣喘發作時，突然感覺氣管縮小，「有人緊緊掐住脖子」，原以為是感冒，後來才驚覺是氣喘發作，緊急在日本就醫，但沒想到，一離開醫院急診，吸入戶外的空氣時，氣喘又反覆發作，而緊急回台就醫，並深刻體悟到日常控制的重要性。現在開始穩定使用吸入性類固醇藥物，即時抗發炎控制，避免再次陷入無法呼吸的恐懼。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民說，目前氣喘治療已持續與國際接軌，在多元治療策略中，抗發炎優先已是共識。相較於急救的被動處理，更應透過即時抗發炎控制，降低惡化風險，讓病友真正控喘、維持穩定呼吸。

衛福部健保署副署長張禹斌說，健保給付已接軌國際落實「即時抗發炎」觀念，今年4月起同步放寬部分治療嗜伊紅性（嗜酸性）白血球型嚴重氣喘生物製劑給付條件，將口服類固醇門檻由6個月縮短至3個月，讓更多患者得以及早介入治療，以減輕疾病負擔，有助提升整體預後。

響應2026年世界氣喘日主題「確保所有氣喘患者皆能取得抗發炎吸入治療」，健保署與台灣胸腔暨重症加護醫學會共同呼籲，氣喘治療策略已明確轉向「即時抗發炎控制」，強調在症狀出現當下即介入抗發炎治療，並降低對短效緩解吸入劑的依賴，已成為國際重要治療準則，呼籲病友建立正確用藥習慣。