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台北醫院通過重度急救責任醫院評鑑 蘇巧慧：立委任內爭取了60億

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
蘇巧慧上台參與新莊區衛生福利部台北醫院54週年院慶大會院慶儀式。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧上台參與新莊區衛生福利部台北醫院54週年院慶大會院慶儀式。記者黃子騰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧，今天上午出席新莊區衛生福利部台北醫院54週年院慶大會。蘇巧慧表示自己及立委吳秉叡從2016年共同努力下，爭取到60億經費增建急重症的大樓，明年將可啟用，讓新莊、五股、泰山很多的居民都能夠因此受到照顧。

衛生福利部台北醫院今天上午9時舉辦「54週年院慶大會」，並宣布今年正式通過重度急救責任醫院評鑑，及同步啟用達文西微創手術中心。衛福部政務次長林靜儀、前衛福部長邱泰源、新北市衛生局長陳潤秋、立委蘇巧慧、吳秉叡等人都到場參加。

蘇巧慧表示，部立台北醫院是她從2016年擔任立法委員以來，和吳秉叡共同努力下，爭取了60億的經費來增建急重症的大樓，明年將啟用。可以讓新莊、五股、泰山，甚至更多的居民都能夠受到照顧。今天也是部北正式成為重度急救責任醫院，以及達文西微創手術中心正式啟用，能搶救寶貴的黃金時間，這個對大家來講都是福音。

蘇巧慧在致詞時提到，新莊塭仔圳將來會有更多的家庭、更多的年輕人移入，醫療量能應該要增加，也感謝新北市政府有先見之明，在塭仔圳有規畫了一塊3公頃的醫療用地，主張應該在塭仔圳設立親子醫院，讓新莊區有全日式的急救照顧、一站式的親子照顧等親子醫療空間，讓周邊的居民可以過得更好。

媒體詢問關於對手李四川近期在Threads上一些留言很像是在硬蹭？蘇巧慧表示，候選人經營社群媒體都有自己的風格、節奏。自己就是不斷地找出最新、最有創意、最有活力的題材來跟大家互動，也藉此報告政策和願景，希望能得到更多市民的認同。

蘇巧慧今天上午出席衛福部台北醫院54周年院慶及正式通過重度急救責任醫院評鑑，及同步啟用達文西微創手術中心大會。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧今天上午出席衛福部台北醫院54周年院慶及正式通過重度急救責任醫院評鑑，及同步啟用達文西微創手術中心大會。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧表示應該在塭仔圳設立親子醫院。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧表示應該在塭仔圳設立親子醫院。記者黃子騰／攝影

民進黨 新北 台北醫院 蘇巧慧

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