新營醫院推早療精準分流 磁振造影3天排檢

衛生福利部新營醫院推出「早療精準分流策略」，透過院內整合磁振造影（MRI）綠色通道，讓有需要兒童可在3天內完成影像檢查，大幅縮短等待時間，避免錯過0至6歲關鍵發展黃金期。

新營醫院說，此項策略由復健科主任倪昊白醫師主導推動，面對發展遲緩兒家長普遍焦慮，強調「及早評估、精準分流、即時介入」核心理念，重新優化傳統須長時間等待檢查醫療流程，讓早期療育不再因檢查延誤而停滯。

倪昊白指出，MRI（磁振造影）在兒童發展評估中角色，並非用於直接診斷自閉症或注意力不足過動症，而是作為「排除腦部結構問題的重要工具」。目標是先確認孩子是否存在腦部結構異常，例如腦部受傷、腫瘤或先天性缺陷，當這些可能性被排除後，復健與早療介入的方向才能更明確且有效。

他表示，MRI檢查具備無輻射特性，安全性高，在臨床上常用於評估神經系統發展狀況，是兒童發展聯合評估重要輔助工具。

倪昊白指出，醫院建立高效率早療分流機制， 由復健科與相關專科醫師判斷個案是否具備神經影像檢查的必要性，避免不必要的檢查與資源浪費。一旦評估需進行影像檢查，即可啟動院內快速排檢機制，於3天內完成檢查，大幅縮短傳統數月等待時間。

院方同步引進非接觸式眼軸測定設備，強化兒童視力監測。倪指出，孩子的發展不只是動作或語言，視覺功能也深刻影響學習與認知表現，必須整體評估與照護。

他提醒，若孩子在6歲前出現動作發展落後，如翻身、坐立或行走不穩或語言理解或表達明顯遲緩、社會互動不足或反應較少及自理能力發展落後等情形，應提高警覺並及早就醫評估，若能及早介入，多數可獲得明顯改善。