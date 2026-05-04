獨旅必看！女醫分享住飯店「安全3守則」 低科技防護法超實用

隨著獨旅風氣興起，女性旅遊安全議題備受關注。謝筱芸醫師在臉書粉專「謝筱芸醫師的泌密診療室」分享自身經驗，指出即使現代飯店設備完善，仍不可掉以輕心，並整理出三個實用小動作，幫助女性在住宿時提升安全性。

一、房號別外露

謝筱芸提醒，入住後應立即將房卡收好，避免讓他人看到房號。這個看似簡單的動作，能有效降低被陌生人鎖定的風險，是第一道基本防線。

二、別直衝房門

若房間靠近電梯口，建議不要一出電梯就直接進房，可稍微繞行觀察，確認周圍無人注意後再進入，避免被尾隨或記住房號，打破固定動線是關鍵。

三、馬克杯警報術

謝筱芸也分享「低科技防護法」，可將房內馬克杯掛在門把上，一旦有人試圖開門，杯子會發出聲響達到警示效果，簡單卻實用。

近年也有不少女性分享獨旅驚魂。一名女網友在Dcard表示，曾在日本旅遊時遇到疑似尾隨的男子，對方在電梯與走道多次出現，讓她直覺不對勁，最終改走樓梯並迅速返回房間，才避免正面接觸。

驚魂未定的她提醒，獨旅時應避免即時公開行程、不向陌生人透露獨行狀態，並建議穿自己的鞋子而非飯店拖鞋，以免被辨識為住客，強調「這些小細節，其實都是在保護自己」。

她也坦言，獨旅雖自由美好，但安全永遠是第一優先，「我們的安全，比任何風景都重要」，呼籲女性提高警覺。