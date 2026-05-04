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中華郵政智慧物流園區傳血汗 基層加班到凌晨 王國材：會盡快改善

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華郵政董事長王國材表示，會盡快改善工作環境，目前也在招考中，1個月內會提出改善措施。記者邱德祥／攝影
中華郵政董事長王國材表示，會盡快改善工作環境，目前也在招考中，1個月內會提出改善措施。記者邱德祥／攝影

中華郵政斥資逾200億元於桃園龜山打造A7郵政智慧物流園區，試營運期間卻爆人力調度不佳、自動化設備失靈、郵件處理嚴重塞車等問題，立委指中華郵政盈利持續增加，但員工惡劣工作環境遲未改善，此案更加凸顯郵政員額不足問題；中華郵政董事長王國材表示，會盡快改善工作環境，目前也在招考中，1個月內會提出改善措施。

立委洪孟楷林俊憲今在立法院交通委員會質詢時均表示，中華郵政打造A7郵政智慧物流園區，其中，園區的北台灣郵件作業中心將整併原台北與桃園郵件中心人力，但卻爆發人力調度不佳，導致兩地人力同時吃緊，員工加班到凌晨仍有大量郵件處理不及。

另斥資數億元的自動化設備也失靈，影響分撿效率，出現「大件上不去、小件飛出去」，還有郵件卡在輸送帶遭損壞的情況。

林俊憲說，此案凸顯中華郵政人力不足問題。中華郵政核定員額為2萬7496人，但根據統計，2022年離職員額1272人，新進員額1052人，實際員工人數為2萬5648人；2023年離職員額1269人，新進員額1253人，實際員額2萬5632人；2024年離職員額1199人，新進員額僅941人，實際員額2萬5374人；2025年離職員額1310人，新進員額1040人，實際員額2萬5104人。

林俊憲表示，員工人數從未補滿過，離職員工僅3成為退休人員，等於近7成為自願離職，顯示工作環境及待遇無法召募更多人力，進而導致爆發A7物流園區出包事件，連帶影響消費者收件延遲。

立委李昆澤進一步說，中華郵政盈利持續增加，2023年稅後虧損16.55億元，在員工努力付出之下，2024年不再虧損，稅後淨利約26.53億元、2025年稅後淨利更突破101.54億元，勞工為公司重要資產，然而，郵政工會卻指出，員編與實際員額有3000多名缺口，連帶影響員工請領休假補休有問題。

李昆澤建議，應補充基層人力、調整郵政員工請領休假補助措施，此外，夏天將至，南部高溫上看30度員工卻無法開空調，工作環境惡劣嚴重衝擊員工健康急需改善；他認為，中華郵政應研議場地環境規範，確保作業環境，同時納入一線職員意見，以及編列預算，逐步汰換能耗較高設施設備，改善場地能源使用效率。

對此，王國材表示，A7物流園區確實在4月7日試營運期間出現人力調度不佳等問題，經強化智慧分揀、自動化作業及整體物流效能，加強人員熟悉新設備操作訓練，持續調整作業模式，目前應無相關問題。

針對人力及工作環境部分，王國材說，近期都在招考中，與工會都有持續溝通這部分問題，人力會有合理分配，休假人數也要合理，承諾1個月內提出相關改善措施；另外，南部園區空調按照經濟部規定設定26度，但考量夏天太熱也會搭配大型吊扇、立扇等，確實部分園區環境較悶熱，會盡快改善。

中華郵政斥資逾200億元，在桃園龜山打造A7郵政智慧物流園區。圖／交通部提供
中華郵政斥資逾200億元，在桃園龜山打造A7郵政智慧物流園區。圖／交通部提供

台北 林俊憲 洪孟楷

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