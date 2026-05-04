目前南北溫差達7至9度 粉專：入夜轉涼中南部也有感 別感冒著涼

東北季風增強中，北台灣明顯轉涼氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前南北溫差達7至9度，入夜後，中、南部地區也會稍稍轉涼，晚歸易冷體質的民眾記得添加薄外套，別感冒著涼。

中央氣象署表示，今天東北季風增強，中部以北、東北部及東部天氣轉涼，明天東北季風稍減弱，北部、東北部及東部天氣仍稍涼；今天白天水氣稍多，北部、東北部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有零星短暫陣雨，今晚至明天華南雲雨區東移，中部以北及東北部地區有短暫陣雨，北部地區及中部山區並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨。