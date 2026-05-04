小心被開箱！搭機託運行李禁「3大NG物品」 最嚴重釀空中爆炸

內政部近日於官方臉書專頁發布一則貼文，提醒民眾在進行國際旅遊時，託運行李中需特別注意部分物品的攜帶規定，以免影響飛航安全或造成行程不便。貼文內容以簡單易懂的圖文方式列出三大類常見的禁運物品，並呼籲民眾遵守相關規範。

內政部指出，以下三類物品禁止放置於託運行李中，旅客務必隨身攜帶或避免攜帶：

藍牙耳機與充電盒 所有無線耳機（如AirPods）及其充電盒因內含鋰電池，必須隨身攜帶或放置於手提行李中，絕對不可放入託運行李內。 行動電源 行動電源禁止託運，每人僅能攜帶最多兩個額定容量100Wh以下的行動電源登機。由於鋰電池在密閉環境下若發生短路可能引發自燃，託運行李中的自燃風險將對飛航安全構成嚴重威脅，因此必須隨身攜帶。 防狼噴霧 防狼噴霧屬於高壓噴罐且含有刺激性物質，多數航空公司規定此類物品無論手提或託運均禁止攜帶。其在高空飛行中可能因氣壓變化導致外洩或爆炸，對機艙安全構成危害。

內政部提醒，出國旅遊或返航回台前，務必再次檢查行李內的物品是否符合航空安全規範，避免因攜帶禁運物品導致安檢時被要求開箱檢查或其他不必要的麻煩。

該貼文一經發布便引起網友熱議，多數民眾表示對相關規範並不陌生，但仍有部分人分享了自身經驗與提醒。例如有網友提到，「上個月從岡山回台時，一位旅客因託運藍牙耳機被安檢人員開箱三次」，顯示部分民眾對相關規定尚不熟悉。