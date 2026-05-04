快訊

彰化BMW狂飆奪2命新婚夫妻天人永隔 肇事男父親道歉坦承兒曾吸安

MLB／李灝宇關鍵安打攻下打點 帶動4分攻勢成為老虎贏球功臣

65歲影后實踐「奇特走路法」維持體態 減膝痛、增肌力還能活絡大腦

聽新聞
0:00 / 0:00

小心被開箱！搭機託運行李禁「3大NG物品」 最嚴重釀空中爆炸

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

內政部近日於官方臉書專頁發布一則貼文，提醒民眾在進行國際旅遊時，託運行李中需特別注意部分物品的攜帶規定，以免影響飛航安全或造成行程不便。貼文內容以簡單易懂的圖文方式列出三大類常見的禁運物品，並呼籲民眾遵守相關規範。

內政部指出，以下三類物品禁止放置於託運行李中，旅客務必隨身攜帶或避免攜帶：

藍牙耳機與充電盒

所有無線耳機（如AirPods）及其充電盒因內含鋰電池，必須隨身攜帶或放置於手提行李中，絕對不可放入託運行李內。

行動電源

行動電源禁止託運，每人僅能攜帶最多兩個額定容量100Wh以下的行動電源登機。由於鋰電池在密閉環境下若發生短路可能引發自燃，託運行李中的自燃風險將對飛航安全構成嚴重威脅，因此必須隨身攜帶。

防狼噴霧

防狼噴霧屬於高壓噴罐且含有刺激性物質，多數航空公司規定此類物品無論手提或託運均禁止攜帶。其在高空飛行中可能因氣壓變化導致外洩或爆炸，對機艙安全構成危害。

內政部提醒，出國旅遊或返航回台前，務必再次檢查行李內的物品是否符合航空安全規範，避免因攜帶禁運物品導致安檢時被要求開箱檢查或其他不必要的麻煩。

該貼文一經發布便引起網友熱議，多數民眾表示對相關規範並不陌生，但仍有部分人分享了自身經驗與提醒。例如有網友提到，「上個月從岡山回台時，一位旅客因託運藍牙耳機被安檢人員開箱三次」，顯示部分民眾對相關規定尚不熟悉。

內政部 AirPods 託運

相關新聞

為美方開綠燈？侯漢廷爆中央放寬百種農藥標準 怒批拿食安換好感

政府同意放寬美國馬鈴薯進口規範，允許帶有芽體的馬鈴薯輸台，引發爭議。新黨北市議員侯漢廷稍早臉書踢爆，除了馬鈴薯外，還有涉及174項農藥標準的重大變動，包括芬普寧、阿扶平、亞克瑞、特安勃、福賽得等，衝擊

漢他病毒2例！醫：高風險不是被咬 而是接觸老鼠「排泄物」

雙北鬧鼠患，衛福部疾管署統計，今年至目前漢他病毒症候群累計2例。奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金在「Icu醫生陳志金」臉書粉專表示，需要注意的，不是被老鼠「咬」，而是接觸到老鼠的「排泄物」。

雙連市場大白天驚見老鼠開趴 里長曝這樣做等於餵老鼠造成群聚

近期有網友在社群分享一段北市雙連市場白天好幾隻老鼠亂竄影片，讓許多民眾驚嚇不已。由於北市府在線型公園投藥，也引發寵物飼主擔心毛小孩誤食。周邊有里長提醒，北市府除了投藥防治，更應該要加強取締，是否有人不

厚衣還不能全收 他指梅雨鋒面+東北季風 全台雷雨氣溫驟降

「厚衣還不能全收」，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天受梅雨鋒面通過及隨後的東北季風增強影響，中部以北、東北部及東部地區氣溫下滑，體感轉涼。

借鏡日本 藍提「失智症基本法」草案 促結合各部會推動政策

台灣邁入超高齡社會，預估卅年後失智人口將翻倍。國民黨立法院黨團提出「失智症基本法」草案，參考日本立法精神，要求行政院設置「失智症防治照護推動委員會」，結合各部會推動防護失智政策，並明定彈性工時、照顧假

極簡結婚成風潮 務實新人只登記、不宴客不拍婚紗

婚姻改登記制後，不需有三人以上見證的公開場合，許多新人走極簡風，乾脆不宴客，甚至連婚紗照也免了。雲林縣長張麗善的三名子女，都在她任縣長期間陸續完成簡約的婚事，這也讓她體會新人籌辦婚禮的心聲，三年前開始

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。