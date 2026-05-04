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影／亂投老鼠藥恐讓毛小孩誤食？彭啓明：會要求北市府公布投放地點
台北市鼠患問題頻傳，民眾質疑市政府亂投老鼠藥會讓寵物等誤食，環境部長彭啓明上午在立法院受訪時對此表示，基本上投藥一定有一個規範，例如說它要在這個誘鼠盒裡面，會要求台北市政府公布老鼠藥的投放地點，避免民眾帶毛小孩去上廁所的時候受到一些干擾。
彭啓明建議市府一定要一個大規模的跨局處會議，由地方首長來統合，定期的開會。他也強調，市府的首長一定要親自下來開會，並定期跟市民朋友報告。彭啓明說，目前很多的網友提供了很多老鼠的地圖，這是一個蠻好的做法，我們要對症下藥，一定要有決心，才能夠解決鼠患。
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