母親節前夕 兒盟調查：6成5媽媽不信任「神隊友」育兒表現

母親節前夕，兒福聯盟對全台近800名母親進行問卷調查，並於今天發表「2026年台灣媽媽育兒情形調查」，調查指出，高達92.6%的女性認同孩子應是生活中心，但同時約65%母親對父職表現表示不信任，另有34%覺得被親職的責任壓得喘不過氣。

兒盟指出，這種「非媽不可」的心理標籤造成母職過勞現象，調查發現66.3%的媽媽認為有孩子讓自己的生活幾乎沒有時間和彈性，甚至有34.0%覺得被親職的責任壓得喘不過氣 。令人感嘆的是，只有22.1%的人覺得在台灣養育小孩是容易的，與瑞典、法國、德國相比，存在3至4倍的斷崖式落差，也落後鄰近的日本達16個百分點。

調查也發現，高達92.6%的媽媽認同孩子應是生活中心，且有87.5%認為在學齡前就得幫孩子尋找最佳教育機會。這種「不能輸在起跑點」的焦慮甚至提前到了產前，有73.1%的媽媽認為孕期就該提供智力刺激，對追求完美母職形塑出極高的自我要求，而密集親職的教養態度，也成為媽媽生活中的重要壓力源。

關於家庭內的勞務分配，調查呈現出「觀念平權、勞動不平等」的巨大落差，盡管父親在各項家庭勞務中為主要負擔者的比例較2014年略有提升，但並未實質減輕母親負擔，在備餐（47.6%）、家務（46.7%）及輔導功課（52.4%）等勞動上，媽媽仍是主要的負擔者。因此，有65.7%的人覺得父親在育兒方便的表現不如母親，即便75.9%的媽媽將配偶封為神隊友，但回到實務滿意度卻僅給出平均6.3分。

兒盟呼籲，面對台灣媽媽集體的育兒焦慮，社會應打破「非媽不可」的刻板印象，鼓勵父職實質參與，家長也應接納自己成為「夠好的母親」而非「完美的母親」；社會亦應減少對母職為本的迷思，讓照顧責任不只偏向女性承擔。

此外，企業不應僅滿足於法規最低限度，可更積極推動對員工照顧需求的支持，如提供托育服務、額外的托育補助，和彈性的工作措施，透過組織文化對育兒支持的承諾，才能真正協助女性在職場發展與家庭照顧間取得平衡，不再被迫二選一。