聽新聞
0:00 / 0:00
「不痛」更要命！運動正妹頸部驚見不明腫塊 醫揭：越小越可能是癌
張姓女子熱愛戶外運動、曾挑戰瑞士少女峰，日前突然摸到頸部有腫塊，雖不痛不癢，但她相當警覺，向長安醫院求診，經耳鼻喉頭頸外科醫師林甫禎診查，確診為罕見的下頜腺多形性腺瘤，經手術切除後，恢復良好，讓她得以繼續追逐登山夢。
林甫禎解析，唾液腺腫瘤相對罕見，每十萬人中僅約2至3例。唾液腺依位置分為腮腺、下頜腺及舌下腺，另有許多小唾液腺分布於口腔，腫瘤一大特性在於「腺體越小，惡性機率越高」，其中舌下腺及小唾液腺腫瘤逾八成。
林甫禎指出，下頜腺腫瘤惡性比例約五成，由於生長緩慢且早期無痛感，極易被忽略，及早確診並手術切除非常關鍵。下頜腺周邊密布著控制表情的神經與血管，手術極具挑戰性，若不慎恐導致嘴角歪斜等顏面神經麻痺的併發症。
林甫禎說明，張女接受手術切除腫瘤，為滿足其對美觀的要求，特別將手術切口隱藏於頸部自然皺褶處，並搭配膠原蛋白加速癒合，術後無嚴重併發症，且傷口復原良好，化驗結果顯示腫瘤是良性的，也讓大家都鬆了口氣。
林甫禎提醒，唾液腺腫瘤早期通常沒有明顯疼痛感，僅表現為無痛性的頸部或耳下腫塊，民眾若發現頸部有持續存在、甚至逐漸增大的異物感，應提高警覺。透過超音波檢查與核磁共振影像，能有效鑑別腫瘤性質。及早發現、及早接受精準手術，不僅能大幅降低神經損傷風險，更能保全美觀與生活品質。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。