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為美方開綠燈？侯漢廷爆中央放寬百種農藥標準 怒批拿食安換好感

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
政府同意放寬美國馬鈴薯進口規範，允許帶有芽體的馬鈴薯輸台，引發爭議。新黨北市議員侯漢廷稍早臉書踢爆，除了馬鈴薯外，還有涉及174項農藥標準的重大變動，標準從不得檢出放寬2至6倍不等。聯合報系資料照片
政府同意放寬美國馬鈴薯進口規範，允許帶有芽體的馬鈴薯輸台，引發爭議。新黨北市議員侯漢廷稍早臉書踢爆，除了馬鈴薯外，還有涉及174項農藥標準的重大變動，標準從不得檢出放寬2至6倍不等。聯合報系資料照片

政府同意放寬美國馬鈴薯進口規範，允許帶有芽體的馬鈴薯輸台，引發爭議。新黨北市議員侯漢廷稍早臉書踢爆，除了馬鈴薯外，還有涉及174項農藥標準的重大變動，包括芬普寧、阿扶平、亞克瑞、特安勃、福賽得等，衝擊食品安全，標準從不得檢出放寬2至6倍不等，這些農藥多會出現在美方常見蔬果中，有些更已出現腫瘤或器官毒性訊號，但民進黨政府仍屈服放寬標準，出賣台灣食安

侯漢廷指出，美國貿易代表署（USTR）在2026年的「貿易障礙報告（NTE）」中台灣章節，早已寫得一清二楚，多年來對台灣的農藥最大殘留容許量（MRL）審查表示關切，並要求台灣在尚未訂定標準時，直接接受美國或Codex的標準，且根據協議台灣已承諾，「這就是跪下去證據」。

侯漢廷說，衛福部在2026年1月9日預告了「農藥殘留容許量標準」修正草案，並於4月正式發布，總計異動38種農藥、174項農產品標準，而這份草案官方增修訂原因及參考依據，裡面多次露骨地載明修正原因是「符合美國登記使用方法」，這證明放寬標準根本不是為了台灣農業需求，而是為了符合美國出口商需求。

侯漢廷點出，放寬清單包含芬普寧、阿扶平、亞克瑞、特安勃、特安勃、福賽得等174項農藥標準大放寬，標準放寬2至6倍不等，甚至有部分農藥從不得檢出放寬「從無到有」，這些農藥可能殘留於柳橙、檸檬等柑桔、蘋果、桃李、櫻桃、南瓜等常見美方進口蔬果。

侯漢廷說，多項農藥在動物實驗中已出現腫瘤或器官毒性訊號，但民進黨仍大幅放寬殘留標準，多年來美國國際貿易委員會（USITC）在專案報告中，將台灣嚴格的食安標準視為損害美國利潤的障礙，「在2026年民進黨終於跪了，拿台灣人的肝腎健康去換取美方的貿易好感。」

侯漢廷質疑，這些涉及174項農藥標準的重大變動，和國會溝通了嗎？和農民溝通了嗎？還是只要美國開口，你們就大筆一揮，讓台灣人吞下這些有致癌疑慮的殘留農藥？諷刺出賣台灣食安，換15%關稅，和其他沒談沒出賣食安的國家一樣。

美國 衛福部 美方 侯漢廷 農藥殘留 食安 貿易協議

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