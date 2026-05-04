新竹奧客飆罵店員丟菜單 霸氣店長護員工嗆客人「你給我回來道歉」

新竹某男子昨上午11時許與親友至某店家用餐時，疑因不滿店員點餐流程，竟在櫃檯對女店員大聲咆哮「你審犯人啊」，甚至無理要求店家道歉，店長見狀第一時間擋在員工身前，影片流出後引發網友熱烈討論，紛紛大讚店長「帥翻了」。警方也呼籲，民眾遇有消費糾紛應理性溝通。

店家在Threads貼出監視器畫面，一名中年男子在櫃檯點餐時，先是不滿店員詢問流程，突如其然爆發大吼：「妳不要push我！妳不能讓我看完再回答妳嗎？」隨後男子情緒愈發激動，不斷質問店員是否在「審問犯人」。盡管店員與店長不斷安撫「大哥請冷靜」、「只是說明流程」，男子仍持續叫囂，甚至要求：「我要聽到對不起」。

店長當下先緩頰表示「不好意思」，但男子仍不接受，堅持要聽見「對不起」三個字。女店員因受驚說出「對不起」後，店長隨即出面制止，強調「不需要」，並站到員工前方保護。未料男子情緒再度升高，突然將手中菜單丟出，店長當場反擊怒斥：「你憑什麼丟東西？」、「我要報警了」、「你給我回來道歉」、「欺負我們員工幹什麼？」男子一度回嗆「你報警啊」，隨後騎車離去。

影片被上傳至社群平台Threads後，引發廣大網友關注，網友紛紛留言：「我好生氣喔！」、「奧客無極限欸」、「有病要請他記得要看醫生，沒水準的人！」、

「公然侮辱告下去就對了！」、「感謝你們維護員工的權益 看到真的超想哭 ！ 辛苦你們了」。

對此警方表示，本案目前尚未接獲相關報案，經了解為顧客與店員因點餐問題發生言語爭執，現場未有肢體衝突情事，詳細情形仍待進一步釐清。警方呼籲，民眾遇有消費糾紛應理性溝通，避免衝突擴大，如有緊急狀況可撥打110報案電話請求協助。