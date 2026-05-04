全台有感降溫 明天「立夏」雨勢更猛範圍更廣 低溫下探1字頭

未來1周天氣主要受到兩波鋒面影響，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，第一波鋒面已經通過，隨之而來是華南雲雨區影響台灣天氣，今天、明天受到華南雲雨區影響，天氣比較不穩定。

周三、周四相對水氣比較偏少，不過，他說，周五、周六開始又受到下一波鋒面影響，天氣將轉為比較不穩定。周日隨著水氣再減少，東北季風增強，東半部地區有局部短暫雨，西半部午後有雷陣雨的天氣型態。

林秉煜表示，今天早上鋒面位置已經來到台灣東南方海面，從中國華南移出的華南雲雨區持續影響台灣，北台灣雲量相對偏多，中南部地區雲多但偶爾可看到陽光，溫度相對比較偏暖一點，不過北台灣感受已經逐漸偏涼。隨著華南雲雨區持續東移，它的水氣會持續影響台灣，因此今天下半天到明天白天，下雨情況會比今天白天更為明顯一點。

目前對流的走勢，林秉煜表示，整體由西向東方向移動，降雨偏弱，今天上半天偏向小雨或飄雨的情況。下半天隨著華南雲雨區持續移出來，下雨情況會逐漸明顯，影響到明天白天。

今天天氣，他說，下半天北台灣和山區下雨情況會比上半天更明顯許多，水氣更多，所以今晚到明天清晨，北部地區和中部山區，都要注意局部大雨出現情況，甚至會影響到明天白天。

明天是24節氣的「立夏」，明天白天，華南雲雨區東移過程，北部地區和中部山區特別注意局部大雨，且下雨情況會比今天更明顯、範圍更廣一些。

林秉煜表示，周三、周四隨著華南雲雨區已經東移之後，水氣減少，下雨型態偏向東半部有局部零星降雨，午後西半部山區有局部降雨，西半部地區甚至白天多雲、可見陽光，溫度會再進一步回升。

下一波鋒面周五、周六影響，林秉煜表示，下雨情況偏向全面一點。至於天氣好轉、水氣減少的時間，落在周日之後，東北季風影響之下，迎風面地區下雨情況相對比較明顯，下雨機率比較高，但是和周五、周六比較緩和一些。

溫度趨勢，林秉煜說，今天北台灣、東半部溫度比昨天降幅7至10度，感受偏涼，高溫來到22至24度，中南部還有28度至30度左右高溫，最主要是因為下雨情況比較不明顯、白天偶爾可見陽光。不過，明天白天下雨情況比較明顯，連中南部溫度會下降2至4度左右；北、東地區感受偏涼，整天溫度22至23度，低溫甚至來到17至20度附近。

林秉煜表示，周三、周四東北季風減弱，水氣也減少了，偶爾可見陽光，溫度會再進一步回升。而下一波又會再度轉為偏涼的時候，是下一波鋒面影響的時候，水氣偏多，周五、周六北部和東半部地區溫度又會下降一點點，周六、周日持續受到東北季風影響，各地感受還是相對偏涼。

東北風明顯偏強，氣象署發布陸上強風特報，今天上午至明天清晨，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供