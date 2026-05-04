每年千萬噸香蕉假莖堆田裡 專家開發技術轉化羊飼料 品質高又省成本

香蕉採收後殘留的假莖因搬運與裁切處理極為費工，常任其在田間腐爛，農業部畜產試驗所成功開發「香蕉格外品與假莖混合製作青貯料」技術，將農業廢棄物轉化為高品質畜禽飼料，經實驗證實，以該青貯料，取代成長羊20%以內的完全混合日糧，每公斤飼料成本約可降低2元，而在國際原物料劇烈波動之際，也為畜牧業者提供降低成本。

畜試所表示，台灣香蕉栽培面積廣達1.3萬公頃，而香蕉採收後殘留的假莖因搬運與裁切處理極為費工，常任其在田間腐爛，進而衍生象鼻蟲孳生與阻礙農事進出等環境隱憂。為解決每年高達1524萬公噸香蕉假莖堆置田間引發的環境負荷，畜試所研究團隊研發出由香蕉格外品、假莖及麩皮組成的高品質青貯料。

經實驗證實，以該青貯料取代成長羊20%以內的完全混合日糧（TMR），對羊隻的生長性能及血液生化指標皆無負面影響，若以取代20%日糧計算，每公斤飼料成本可降低2元。此外，該青貯料具備優異的保存性，在未開封狀態下可保存3個月且品質不受影響，方便農民進行飼料管理與庫存調度。

畜試所強調，本項研究證實香蕉副產物青貯化具備極高的產業應用可行性，能有效減輕環境負擔，並落實物質再循環。下一階段除了協助業者建立標準化生產流程，更計畫將此技術進一步推廣至肉牛等其他反芻動物，透過強化在地飼料供應鏈，降低對進口芻料的依賴。