出國別大意！常見「5類藥品」恐成違禁品 最重關5年還罰40萬

暑假將至，不少家庭已開始規劃海外旅遊行程。然而英國《太陽報》警示指出，有5類在當地合法販售的常見藥品，一旦攜帶至部分國家，可能被視為違禁品，輕則面臨罰款，重則甚至可能遭拘留或入獄。相關單位提醒，旅客出發前務必查明各國規範，並攜帶醫師開立的處方證明，以避免在海關或邊境發生爭議。

1、抗組織胺藥（antihistamines）

在「抗組織胺藥（antihistamines）」方面，日本對具刺激性的藥物有嚴格限制，包括部分吸入劑、過敏藥及鼻竇炎藥物。只要藥品含有超過10%的偽麻黃鹼（pseudoephedrine）即屬違法，因此像Actifed、Sudafed以及Vicks吸入器等常見過敏治療藥物均被禁止入境。不過部分如Benadryl等藥品則一般仍可攜帶。

2、含可待因止痛藥（codeine）

「含可待因止痛藥（codeine）」在多國受到嚴格管制。包括日本、印尼、埃及及阿拉伯聯合大公國等國家，即使是微量可待因成分也可能被禁止攜帶。若未取得當地主管機關核發的進口許可證，可能在入境時遭逮捕或定罪。此外，部分歐洲國家採零容忍政策，例如匈牙利最高可判5年監禁，瑞典則可能面臨3年刑期。

3、安眠藥

安眠藥雖可緩解長途旅行造成的時差不適，但攜帶並非在所有國家都被允許。地西泮（diazepam）及替馬西泮（temazepam）等藥物在英國屬處方藥，但若前往中國或新加坡等地，需隨身攜帶醫師證明文件。這些藥物在亞洲多國屬高度管制，旅客僅能攜帶旅行期間所需的合理用量。

4、大麻二酚（CBD）

大麻二酚（CBD）產品可用於緩解焦慮、慢性疼痛及睡眠問題，在部分歐盟國家低THC產品合法。然而阿聯酋、冰島、印尼及香港等地全面禁止任何形式的大麻相關產品，即使不含THC亦不例外。在阿聯酋，持有相關物品可能面臨至少1萬英鎊罰款（約台幣42.5萬元）及4年監禁；冰島則可能在未取得許可下遭扣留及沒收。

5、過動症（ADHD）藥物

ADHD治療藥物在英國常用派醋甲酯（methylphenidate），但在泰國與新加坡等地被視為高風險藥物。前往新加坡旅客須事先向衛生科學局（HSA）申請核准，且需於出發前至少兩週提出申請，未經批准攜帶將被嚴格禁止。

以上藥物在台灣通常是合法處方藥或成藥，像是抗組織胺為合法藥品；安眠藥為管制藥品（需醫師處方），可以使用，但不能隨意持有大量；ADHD藥物屬於管制藥品，若攜帶出入境要申請，CBD／大麻相關產品原則禁止，通常視為違法風險物質，不能隨便帶入境；可待因止痛藥，屬於第二級管制藥品，不能隨便帶，需要醫師處方＋申報。