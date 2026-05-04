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資源回收再利用法今立院審查修正 環境部：朝野版本有高度共識

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
立法院社福及衛環委員會今審查行政院函請審議「資源回收再利用法修正草案」案，本次審查重點包含「資源回收再利用法」更名為「資源循環推動法」，將源頭減量、資源循環定為未來核心方向。記者李柏澔／攝影
立法院社福及衛環委員會今審查行政院函請審議「資源回收再利用法修正草案」案，本次審查重點包含「資源回收再利用法」更名為「資源循環推動法」，將源頭減量、資源循環定為未來核心方向。記者李柏澔／攝影

立法院社福及衛環委員會今審查行政院函請審議「資源回收再利用法修正草案」案，本次審查重點包含「資源回收再利用法」更名為「資源循環推動法」，將源頭減量、資源循環定為未來核心方向，各朝野委員提案在擴大管理範疇、產品全生命周期等也有高度共識。環境部表示，委員修法方向與環境部高度一致。

環境部表示，當前全球資源危機及氣候變遷的嚴峻挑戰，國際社會普遍將「資源循環」視為達成聯合國永續發展目標（SDGs）及淨零排放承諾之關鍵途徑；歐盟亦於2020年公布「新循環經濟行動計畫」（New Circular Economy Action Plan），明確揭示循環經濟應跳脫傳統廢棄物管理思維。因此，參酌國際趨勢由廢棄物管理轉向全生命周期資源管理，透過前端設計促進與後端管理強化並行，逐步建構資源循環體系，提升產業競爭力與國家資源安全。

此外，面對非法棄置、資源耗竭及國際綠色供應鏈的挑戰，積極推動管理機制轉型。本次修法以「源頭減量、資源循環」為核心方向，引導產業由線性經濟轉向循環經濟模式，藉由「資源回收再利用法」更名為「資源循環推動法」，前端促進循環設計、扶植循環產業，邁向資源永續。

本次「資源循環推動法」修正重點在擴大管理範疇至產品全生命周期，從設計、生產、使用到回收再利用，全面納入管理，修法內容包括提出國家整體資源循環計畫、明確跨部會分工，並導入綠色設計、源頭減量、延長產品使用壽命、循環採購及相關獎勵機制，建構有利產業轉型與創新發展的制度環境。

本次同時朝野委員也提出修正版本，且修正方向高度一致。立委盧縣一、羅廷瑋、 邱鎮軍、林月琴、王美惠、劉建國等人提案均提到，為與國際接軌及兼顧永續發展需求，應從末端廢棄物回收處理，擴及產品全生命周期資源循環以達「最大化資源循環效益、最小化廢棄物最終處理」目標。

環境部回應，對於委員提案均表尊重，前述提案精神已融入行政院函送本次審查的修正草案中，為求國家整體環保法制的完整性與法條銜接的精密性，建請與行政院版草案併案審議，以求周延。

行政院 立法院 聯合國

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