花期延後綻放！竹北「陌上花開」向日葵採摘 順延至5月17日

新竹縣竹北市公所首度移師鳳岡舉辦的「2026陌上花開」，將這片濱海田野化身為市民專屬的療癒場域，原訂定5月3日辦理的「帶太陽回家」向日葵採摘活動，將順延至5月17日下午3點半到6點舉辦，竹北市公所邀請市民朋友把握這段愜意時光，來到鳳岡，親身感受這場自然與人文交織、從早到晚皆精彩的感官饗宴。

​為了讓花海展現更多元的藝術面貌，竹北市長鄭朝方特別邀請竹北在地巨型紙花藝術團隊「侘美學」進駐策展。鄭朝方表示，透過藝術與土地的對話，能賦予花海更深厚的文化底蘊。​現場也巧妙設置多處打卡地標，其中最受歡迎的「相框」設計，靈感源自國家地理頻道（National Geographic）標誌，象徵著「一扇看見世界的窗口」。透過這個方框，遊客可以將鳳岡的月色與花海優雅框入鏡頭，成為連結自然與個人視角的最佳取景點。

​除了白天的藝文氛圍，鳳岡的夜晚同樣精彩。今年首度舉辦的「星空瑜珈」深受各年齡層喜愛，民眾在星空下感受身體的延展與平靜；同步進行的親子觀星活動，在台灣親子觀星會秘書長簡啟明老師的帶領下，架設起六架天文望遠鏡。在熄燈儀式的共同倒數聲中，親子們一起仰望星空，不僅幸運捕捉到北斗七星露臉，更讓鳳岡的夜晚多了一份探索宇宙的浪漫與深度。

市公所表示，​因應天候因素，花期延後綻放，活動時程調整如下：原定5月3日辦理的「帶太陽回家」向日葵採摘活動，將順延至5月17日下午3點半到6點舉辦（地點：竹北市鳳岡路二段422號周邊）。目前花海仍處於盛開期，竹北市公所邀請市民朋友把握這段愜意時光，來到鳳岡，親身感受這場自然與人文交織、從早到晚皆精彩的感官饗宴。

為了讓花海展現更多元的藝術面貌，竹北市長鄭朝方特別邀請竹北在地巨型紙花藝術團隊「侘美學」進駐策展。圖／竹北市公所提供

竹北市公所邀請市民朋友把握這段愜意時光。圖／竹北市公所提供

現場也巧妙設置多處打卡地標，其中最受歡迎的「相框」設計，靈感源自國家地理頻道（National Geographic）標誌，象徵著「一扇看見世界的窗口」。圖／竹北市公所