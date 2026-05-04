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將有颱風生成？ 專家曝最快本周後期 估趨向菲東後北轉

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
目前在關島東南方低緯度海面的熱帶擾動92W，未來2至3天內有逐漸發展的趨勢，可能在本周後期增強為熱帶性低氣壓或輕度颱風，大趨勢將是趨向菲律賓以東海域後逐漸北轉。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
目前在關島東南方低緯度海面的熱帶擾動92W，未來2至3天內有逐漸發展的趨勢，可能在本周後期增強為熱帶性低氣壓或輕度颱風，大趨勢將是趨向菲律賓以東海域後逐漸北轉。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

昨天到今天雖然降雨，但多為小雨或飄雨。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，鋒面已經通過，強對流主要都在台灣東部、東南部海域發展，對台灣陸地影響有限，台灣海峽上空則沒有看到明顯的對流系統，實際降雨系統發展的情況比預報的要來得弱很多。華南雲雨帶通過台灣上空，今明兩天仍是有雨天氣。

他說，今天白天中北部、東北部、花蓮一帶有短暫陣雨，出現雷雨的機會不高，大部分時間的雨勢也不特別大，中北部山區仍要注意短時較大雨勢。南部及台東地區大致為多雲天氣，平地偶有局部短暫陣雨，山區午後配合熱力作用雲層發展，也有局部短暫陣雨機會。鋒後東北季風南下，北部、東北部、花蓮白天高溫22至25度，中部及台東高溫27至30度，南部高溫仍有30至32度。

明天是24節氣的「立夏」，吳聖宇表示，今晚到明天水氣更多，中北部、東北部、花蓮一帶陰雨狀況會比今天明顯，不排除有局部雷雨以及短時較大雨勢出現的機會，中北部山區仍要注意較多累積雨量的情況。南部、台東一帶降雨機率提高。溫度也會比今天更涼一些，北部、東北部、花蓮高溫21至23度，中部及台東高溫24至27度，南部高溫28至30度。

周三可望水氣減少，大氣漸趨穩定，吳聖宇表示，風向由東北風轉偏東風，迎風面東半部仍有局部短暫陣雨，西半部有機會恢復多雲或有陽光的天氣，山區午後配合熱力作用雲層發展才有局部短暫陣雨。溫度將回升，北部、東半部高溫26至29度，中部高溫29至31度，南部高溫31至33度或以上。

他說，周四偏東轉東南風的過程，水氣仍較少，東半部有局部短暫陣雨，西半部山區午後有局部短暫陣雨，平地大致為多雲有陽光的天氣。溫度較偏高，北部、東半部高溫29至32度，中南部高溫有32至34度。

不過，吳聖宇表示，周五到周六下一波鋒面通過，周五中北部、東北部、花蓮有短暫陣雨或雷雨，南部及台東有局部短暫陣雨，鋒面下午到晚間掠過後，東北季風南下，北台灣溫度將有稍轉涼的機會。周六鋒面東移後，東北季風南下，北部、東半部仍有短暫陣雨機會，中南部雲量偏多，偶有局部短暫陣雨。受到東北季風影響，北部、東半部溫度稍涼，中南部仍較為悶熱。

周日母親節，吳聖宇表示，隨著東北季風減弱轉偏東風，天氣好轉。東半部有局部短暫陣雨，西半部平地大致為多雲或有陽光，山區午後有局部短暫陣雨機會。

「本周的天氣還是很春天」，他說，系統來去變化較快，天氣也呈現周期性的變動，溫度起伏變化也較大，維持較典型的春季天氣型態。

吳聖宇表示，另一個值得注意的是，目前在關島東南方低緯度海面的熱帶擾動92W，未來2至3天內有逐漸發展的趨勢，可能在本周後期增強為熱帶性低氣壓或輕度颱風，大趨勢將是趨向菲律賓以東海域後逐漸北轉，未來的預報變化可持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

高溫 台灣海峽 台東

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