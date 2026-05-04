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84歲失智嬤惦記為家人求平安 母親節前赴白沙屯祈福完成心願

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
弘毓基金會守護台中海線地區超過1400 位長輩與身障者，母親節前，幫助身障者與長輩前往白沙屯祈福。圖／弘毓基金會
弘毓基金會守護台中海線地區超過1400 位長輩與身障者，母親節前，幫助身障者與長輩前往白沙屯祈福。圖／弘毓基金會

弘毓基金會守護台中海線地區超過1400位長輩與身障者，母親節前夕，基金會幫助身障者與長輩前往白沙屯祈福；一名84歲阿嬤失智症與帕金森氏症，始終惦記著想到白沙屯為家人求平安，終於如願，在媽祖廟前，她臉上露出像孩子般開心的笑容。

母親節前夕，弘毓基金會陪伴身障者與長輩踏上「圓夢祈福之旅」。對於長期受困於身體限制與照顧壓力的長照家庭而言，走出家門從來不是易事。44歲身障者牽著年邁母親的手，走進媽祖廟虔誠祈福時，場面溫馨。

「牽著媽媽的手去拜媽祖，是他最大的願望。」患有僵直性脊椎炎及智能不足的男子，近年身體功能逐漸退化，他仍努力自理生活並分擔家務。得知他想為相依為命的母親祈求健康的心願後，基金會社工特別安排圓夢行程。

一名84歲阿嬤罹患失智症與帕金森氏症，雖然記憶逐漸退化，她始終惦記著想到白沙屯為家人求平安的心願。今年阿嬤的女兒特地排開工作陪伴同行，在媽祖廟前，阿嬤臉上露出像孩子般開心的笑容，場面溫馨動人。

「有些事情會忘記，但和家人一起祈福的溫暖會留下 。」參拜後，基金會也安排長輩在周邊散步、分享心情，並於母親節前夕送上康乃馨，向長輩與照顧者表達感謝。弘毓基金會表示，對許多弱勢家庭與長輩而言，一趟外出並不容易，但簡單的一次陪伴，卻能帶來深刻的幸福感。

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