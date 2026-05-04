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高中生滑手機視力模糊誤當近視 確診青光眼視神經險壞死

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
一名17歲林姓高中生因看黑板模糊就醫，為重度手遊使用加上課業壓力，寒假期間長時間使用手機與平板電腦，且常在昏暗環境中近距離用眼，初期僅出現視力模糊，自認為近視惡化而未即時警覺，直到配鏡效果不佳且症狀持續惡化，後來就醫檢查，意外發現已屬進展性眼疾。圖／豐原醫院提供
一名17歲林姓高中生因看黑板模糊就醫，為重度手遊使用加上課業壓力，寒假期間長時間使用手機與平板電腦，且常在昏暗環境中近距離用眼，初期僅出現視力模糊，自認為近視惡化而未即時警覺，直到配鏡效果不佳且症狀持續惡化，後來就醫檢查，意外發現已屬進展性眼疾。圖／豐原醫院提供

一名17歲林姓高中生因看黑板模糊就醫，初步僅被診斷為近視加深，但配鏡後視力未見改善，出現視野遮蔽與左眼偏斜等症狀。衛福部豐原醫院眼科主任呂姿瑢表示，患者接受完整眼科檢查，包括眼壓測量、視神經影像分析與視野檢查，最終確診為青光眼，且左眼已接近視神經萎縮邊緣，若再延誤恐導致永久性視力喪失。

呂姿瑢說，個案為重度手遊使用加上課業壓力，寒假期間長時間使用手機與平板電腦，且常在昏暗環境中近距離用眼，初期僅出現視力模糊，自認為近視惡化而未即時警覺，直到配鏡效果不佳且症狀持續惡化，才進一步就醫檢查，意外發現已屬進展性眼疾。

呂姿瑢表示，青光眼為一種視神經退化性疾病，如眼壓升高或視神經灌流不足，導致神經纖維逐步受壓迫，終致視野會由周邊逐漸缺損，嚴重者可導致不可逆失明。早期缺乏明顯症狀，被稱為「視力的小偷」。

她說部分患者屬於正常眼壓型青光眼，即使眼壓未顯著升高，仍可能發生視神經傷害，增加診斷挑戰，經確診後，醫療團隊立即給予降眼壓藥物治療，並安排定期視野與視神經結構追蹤，目前病情已穩定。

呂姿瑢強調，青光眼造成的視神經損傷無法恢復，治療核心在於降低眼壓、延緩惡化速度，必要時須評估雷射或手術介入，以保留剩餘視功能。她提醒，老化、三高、近視、遺傳都是青光眼危險因子，近年來3C產品用得多、高度近視比例增加，以致台灣青光眼患者有年輕化趨勢，長時間近距離用眼、過度依賴3C產品可能造成眼壓波動與視覺負荷增加，而成為誘發或惡化因素。

青光眼 近視 滑手機 視力

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