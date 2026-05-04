漢他病毒2例！醫：要注意不是被咬 而是接觸老鼠「排泄物」

雙北鬧鼠患，衛福部疾管署統計，今年至目前漢他病毒症候群累計2例。奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金在「Icu醫生陳志金」臉書粉專表示，需要注意的，不是被老鼠「咬」，而是接觸到老鼠的「排泄物」。

老鼠相關傳染病，陳志金表示，在ICU裡看到的重症有兩種，一是漢他病毒症候群，症狀包括發燒、頭痛、背痛、腹痛、嘔吐。嚴重的話，可能造成低血壓、少尿、腎衰竭、肺出血等等。是第二類法定傳染病，需於24小時通報。

二是鉤端螺旋體病感染，陳志金表示，發燒、肌肉痠痛，特別是小腿痛、頭痛、結膜充血，嚴重可黃疸、腎衰竭、出血。是第四類法定傳染病，需於1周內通報。

「漢他病毒最典型的風險」，陳志金表示，不是被老鼠咬，而是清掃時把乾掉的鼠糞尿揚起來吸入。清理鼠類排泄物時應先戴口罩與橡膠手套、開窗通風，並用稀釋漂白水消毒後再清理，不要直接掃地或吸塵，以免汙染物飛揚。

他說，易開罐飲料若存放於倉庫或環境不潔處，遭帶有漢他病毒的老鼠尿液或糞便汙染，直接對嘴飲用也可能有感染風險，飲用前，他會先清洗罐口。