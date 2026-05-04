快訊

台北陷安鼠之亂…民眾自製鼠患地圖！即時通報、傻眼重災區「比想像嚴重」

簡立峰專欄／推新模型市場反應淡 Meta跨足AI遇何困境？

掌摑亞太球場工讀生成傷引發公憤 房仲男被依傷害罪起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭南澳鄉09:32規模3.6淺層地震 有感震度3級

聯合新聞網／ 台北訊
宜蘭縣南澳鄉09:32發生規模3.6有感地震
宜蘭縣南澳鄉09:32發生規模3.6有感地震

2026年5月4日上午9時32分，宜蘭南澳鄉發生一場規模3.6的地震，震源深度淺，約5.4公里，震央位於宜蘭縣政府南方約16.5公里處。這起地震為極淺層地震，搖晃明顯，最大震度達宜蘭縣冬山3級，屬於有感地震。

最大震度3級地區：宜蘭縣

本次地震在宜蘭縣冬山鄉測得最大震度3級，屬於弱震等級，幾乎所有人均可感受到搖晃，房屋晃動並伴隨碗盤、門窗聲響。懸掛物會搖擺，靜止的車輛也會有明顯搖動。對此等震度，建議民眾保持冷靜，室內應遠離窗戶及懸掛物，尋找安全掩護處所，避免因慌亂造成次生傷害。震後應檢查家中燃氣、水電設施狀況，確保安全無虞。

最大震度1級地區：花蓮縣

花蓮縣部分地區因距離較遠僅有震度1級，民眾處於安靜狀態下可能感覺微弱搖晃，無需特殊措施，但仍應留意官方發布的相關警示資訊。

本次地震釋放的能量屬於中小型，無災情及損害報告。由於震源淺且強度適中，提醒民眾隨時做好防震準備，熟悉避難路線及注意身邊安全環境。遇震時，請依「趴下、掩護、穩住」原則保護自身安全，並依照相關防震守則行動。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

地震 宜蘭 宜蘭縣 南澳

延伸閱讀

宜蘭南澳09:05發生規模3.8地震 冬山最大震度3級

凌晨0時18分東部海域規模5.3地震 最大震度1級

日本又震！奈良縣規模5.7地震、最大震度4級 京都、大阪都在晃

東部海域0時18分發生規模5.3地震 10縣市有感

相關新聞

漢他病毒2例！醫：要注意不是被咬 而是接觸老鼠「排泄物」

雙北鬧鼠患，衛福部疾管署統計，今年至目前漢他病毒症候群累計2例。奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金在「Icu醫生陳志金」臉書粉專表示，需要注意的，不是被老鼠「咬」，而是接觸到老鼠的「排泄物」。

雙連市場大白天驚見老鼠開趴 里長曝這樣做等於餵老鼠造成群聚

近期有網友在社群分享一段北市雙連市場白天好幾隻老鼠亂竄影片，讓許多民眾驚嚇不已。由於北市府在線型公園投藥，也引發寵物飼主擔心毛小孩誤食。周邊有里長提醒，北市府除了投藥防治，更應該要加強取締，是否有人不

借鏡日本 藍提「失智症基本法」草案 促結合各部會推動政策

台灣邁入超高齡社會，預估卅年後失智人口將翻倍。國民黨立法院黨團提出「失智症基本法」草案，參考日本立法精神，要求行政院設置「失智症防治照護推動委員會」，結合各部會推動防護失智政策，並明定彈性工時、照顧假

極簡結婚成風潮 務實新人只登記、不宴客不拍婚紗

婚姻改登記制後，不需有三人以上見證的公開場合，許多新人走極簡風，乾脆不宴客，甚至連婚紗照也免了。雲林縣長張麗善的三名子女，都在她任縣長期間陸續完成簡約的婚事，這也讓她體會新人籌辦婚禮的心聲，三年前開始

厚衣還不能全收 他指梅雨鋒面+東北季風 全台雷雨氣溫驟降

「厚衣還不能全收」，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天受梅雨鋒面通過及隨後的東北季風增強影響，中部以北、東北部及東部地區氣溫下滑，體感轉涼。

資源回收再利用法今立院審查修正 環境部：朝野版本有高度共識

立法院社福及衛環委員會今審查行政院函請審議「資源回收再利用法修正草案」案，本次審查重點包含「資源回收再利用法」更名為「資源循環推動法」，將源頭減量、資源循環定為未來核心方向，各朝野委員提案在擴大管理範

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。