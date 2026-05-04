宜蘭南澳鄉09:32規模3.6淺層地震 有感震度3級

2026年5月4日上午9時32分，宜蘭縣南澳鄉發生一場規模3.6的地震，震源深度淺，約5.4公里，震央位於宜蘭縣政府南方約16.5公里處。這起地震為極淺層地震，搖晃明顯，最大震度達宜蘭縣冬山3級，屬於有感地震。

最大震度3級地區：宜蘭縣

本次地震在宜蘭縣冬山鄉測得最大震度3級，屬於弱震等級，幾乎所有人均可感受到搖晃，房屋晃動並伴隨碗盤、門窗聲響。懸掛物會搖擺，靜止的車輛也會有明顯搖動。對此等震度，建議民眾保持冷靜，室內應遠離窗戶及懸掛物，尋找安全掩護處所，避免因慌亂造成次生傷害。震後應檢查家中燃氣、水電設施狀況，確保安全無虞。

最大震度1級地區：花蓮縣

花蓮縣部分地區因距離較遠僅有震度1級，民眾處於安靜狀態下可能感覺微弱搖晃，無需特殊措施，但仍應留意官方發布的相關警示資訊。

本次地震釋放的能量屬於中小型，無災情及損害報告。由於震源淺且強度適中，提醒民眾隨時做好防震準備，熟悉避難路線及注意身邊安全環境。遇震時，請依「趴下、掩護、穩住」原則保護自身安全，並依照相關防震守則行動。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）