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台北陷安鼠之亂…民眾自製鼠患地圖！即時通報、傻眼重災區「比想像嚴重」

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台北鼠患頻傳 醫急示警：最致命不是被咬 用「2工具」清理恐更危險

聯合新聞網／ 綜合報導
今年截至目前為止，國內漢他病毒症候群累計2例，與過去4年同期相當，疫情雖未擴大，但仍存在一定風險。 圖／AI生成
今年截至目前為止，國內漢他病毒症候群累計2例，與過去4年同期相當，疫情雖未擴大，但仍存在一定風險。 圖／AI生成

台北市今年初傳出漢他病毒致死案例，引發社會關注，近期又有民眾在市區多次目擊老鼠出沒，讓防疫議題再度升溫。根據疾管署統計，今年截至目前為止，國內漢他病毒症候群累計2例，與過去4年同期相當，疫情雖未擴大，但仍存在一定風險，需持續警戒。奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金則提醒，防範鼠媒疾病的的關鍵並非防止被咬，而是要避免接觸到受污染的排泄物。

陳志金在臉書發文指出，與老鼠相關的嚴重傳染病在臨床上並不少見。加護病房常見的主要有兩類，包括漢他病毒症候群與鉤端螺旋體病感染。前者症狀涵蓋發燒、頭痛、背痛，嚴重時可能導致低血壓、腎衰竭甚至肺出血；後者則常見發燒及肌肉痠痛，尤其小腿劇烈疼痛與結膜充血為典型表現，重症可能出現黃疸或出血情形。

陳志金強調，民眾對鼠媒疾病的防範重點，並非避免被老鼠咬傷，而是避免接觸或吸入受污染的排泄物。以漢他病毒為例，最典型的感染途徑是在清掃環境時，吸入乾燥鼠糞或鼠尿所產生的微粒，因此若使用掃帚或吸塵器清理，反而可能增加感染風險。

正確的清潔方式應先做好個人防護，包括佩戴口罩與橡膠手套，並開啟門窗保持通風，再以稀釋漂白水充分噴灑疑似受污染區域，待其濕潤並完成消毒後再進行清理。此外，日常飲食習慣也可能成為感染破口，例如存放於倉庫或不潔環境的罐裝飲料，若遭鼠類排泄物污染，直接對口飲用恐有感染風險，建議飲用前先清潔罐口。

根據報導，在個案方面，新北市淡水區一名70歲男性近期確診漢他病毒症候群，患者自3月中旬起出現發燒、畏寒、喉嚨痛、全身痠痛及腸胃不適等症狀，經通報採檢後確診，經過治療後已康復出院。衛生單位表示，該個案無明確鼠類接觸史，住家周邊亦未捕獲老鼠，感染來源仍在調查中，相關單位已同步進行環境清消作業。

疾管署指出，漢他病毒為人畜共通傳染病，主要透過接觸或吸入受感染鼠類的糞便、尿液或分泌物而傳播。為降低風險，呼籲民眾落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」三不原則，加強居家與周邊環境管理，特別是防火巷、排水設施與雜物堆等高風險區域。同時，若發現鼠類排泄物，應依照防疫指引進行消毒與清理，以維護自身與社區健康。

另外也有網友分享民間自製的「雙北地減鼠」網站及「見鼠地圖Rat Radar」，都是「老鼠雷達」通報系統，可匿名通報發現老鼠的地點，並拍下照片上傳，地圖一出立刻讓網友驚訝北市不少地方早已變成重災區。網友驚訝喊「有夠可怕」、「台北人開始打地鼠」，還有人嘲諷比皮克敏 （Pikmin Bloom）遊戲的蘑菇據點還要多。

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