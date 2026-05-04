宜蘭南澳09:05發生規模3.8地震 冬山最大震度3級

今（2026）年5月4日上午09時05分，宜蘭縣南澳鄉附近發生有感地震，本次地震芮氏規模3.8，震源深度約5.8公里，屬極淺層地震。震央距離宜蘭縣政府約16.5公里，地震波及範圍涵蓋宜蘭縣多處。雖然規模不大，但因震源深、位置接近人口居住區，仍造成明顯搖晃。

最大震度3級地區:宜蘭縣,最大震度2級地區:花蓮縣,最大震度1級地區:新北市

本次地震最大震度為宜蘭縣冬山3級，屬於弱震等級，幾乎所有人均能感受到震動，房屋內碗盤及門窗會產生晃動聲響。鄰近的花蓮縣感受到2級輕震，新北市則屬微震。對於3級地震，建議民眾於室內保持冷靜，採取趴下掩護措施，避免靠近窗戶並盡量在堅固家具下躲避，避免發生次生損害。

此外，中度及弱震時請特別留意家中物品是否有倒落或裂縫情況，並檢查瓦斯與電力設備安全。宜蘭當地居民應注意官方公告，防範可能的餘震。該規模地震尚無重大災害報告，持續留意各項預警很重要。

地震規模反映能量釋放大小，但震度則代表人們實際感受到的搖晃程度。隨後若無更強餘震，市民可依日常安全守則維持警覺。官方也呼籲，各地民眾應熟悉防震知識，做好居家與外出的防災準備，減少地震可能帶來的風險。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）