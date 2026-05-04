明天「立夏」 東北季風+華南雲雨區影響今起濕涼 周五又有雷雨開轟

天氣轉變，明天是24節氣的「立夏」，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，今明兩天受東北季風及華南雲雨區影響，各地為陰或多雲，並有短暫陣雨或雷雨機會，僅南高屏一帶偶有短暫陽光露臉機會，整體天氣較不穩定。降雨雖不一定持續明顯，不過，各地普遍都有降雨機會。

氣溫方面，林孝儒說，受北方較涼空氣南下，加上雲量偏多及局部降雨影響，與昨天偏暖炎熱的天氣相比，今明兩天氣溫將明顯下降，北部至東部高溫約21至25度、低溫約18至20度，中南部高溫約25至30度、低溫約21至25度。北部至東北部略有涼意。

周三至周四隨東北季風減弱，台灣轉受高壓迴流東南至南風環境，他表示，各地天氣將較為穩定，雖然迎風東部有地形降雨，午後山區也有熱對流降雨可能，不過整體降雨影響不大，氣溫則將明顯回升，轉為偏暖偏熱。

林孝儒表示，周五至周末則可能受新一道鋒面接近或通過影響，後續並有東北季風再度增強的趨勢，各地天氣將再轉為較不穩定，並有短暫陣雨或雷雨機會，氣溫也有略為下滑的趨勢。

他說，後續預報仍有變化空間，持續關注最新天氣預報資訊。此外，目前資料也顯示本周南方洋面有熱帶擾動發展的趨勢，屬於此時節常見的系統發展訊號，後續可持續觀察，現階段尚不需過度擔心。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。