雙連市場大白天驚見老鼠開趴 里長曝這樣做等於餵老鼠造成群聚

近期有網友在社群分享一段北市雙連市場白天好幾隻老鼠亂竄影片，讓許多民眾驚嚇不已。由於北市府在線型公園投藥，也引發寵物飼主擔心毛小孩誤食。周邊有里長提醒，北市府除了投藥防治，更應該要加強取締，是否有人不當餵食禽鳥等，導致反而變成老鼠群聚。

「老鼠會在土壤挖洞聚集，代表食物無虞，慢慢就會成群。」雙連市場附近的大同區建泰里，過去曾有自稱愛心人士在社區投放飼料，結果導致里內老鼠聚集。里長陳鵬程說，儘管雙連市場不在他里內，但老鼠會在大白天亂竄，當然是周邊就是傳統市場，食物多老鼠聚集，不過他也憂心，也有可能有自認愛心人士，不當餵食鴿子等禽鳥，將飼料散在花圃土壤，導致老鼠群聚。

陳里長說，過去就曾在他里內赤峰街一帶，有民眾將燕麥等飼料刻意灑在花圃的土壤，要餵養鴿子等禽鳥，當時他要制止，還會被怒罵沒愛心，但根據法令，北市環保局是可以開罰，但通常都沒有落實加強稽查。

他大嘆，這次雙連市場爆發安鼠之亂，已淪為政治議題，但北市府也應該加強稽查是否有人不當餵養，不能這樣丟一堆飼料在土壤花圃，會造成鳥沒吃完，再來就是餵食老鼠，所以除了防治鼠患，北市府也要加強宣導不能餵食。