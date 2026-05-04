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首波梅雨季鋒面通過今濕涼 鄭明典指主要降雨集中1地 仍是春雨的雨型

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
天氣周報。圖／中央氣象署提供
天氣周報。圖／中央氣象署提供

5、6月梅雨季，今天首波梅雨季鋒面通過及東北季風增強，天氣明顯轉變。前中央氣象局長鄭明典今晨在臉書表示，雖然已經是梅雨季，但是雨型還是屬於春雨，雨區在鋒面後方，主要的降雨發生在台灣的西北區，「仍是春雨的雨型」。

中央氣象署說，今天北部、宜蘭地區及中部山區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部大雨發生的機率，中部、花蓮地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區有零星短暫陣雨。

東北季風增強，氣溫下降，氣象署說，北部及宜花高溫約22至25度，中南部及台東高溫約28至32度，入夜後北台低溫18、19度，中部及花東低溫20至22度，南部低溫23、24度。澎湖多雲，22至26度；金門陰短暫陣雨或雷雨，19至24度；馬祖陰短暫陣雨或雷雨，18至21度。

明天是24節氣的「立夏」，東北季風稍減弱及華南雲雨區東移，北部及宜蘭、花蓮天氣稍涼；中部以北地區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨。

周三起氣溫回升；周三、周四東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地山區有局部短暫陣雨。周五、周六另一鋒面通過及東北季風稍增強，中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

周日東北季風影響，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

下周一東北季風減弱；下周一下周三東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

周三晚至周五清晨馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。鋒面位置及其伴隨的雲雨發展狀況有不確定性，注意氣象署所發布的最新天氣資訊。

雨區在鋒面後方，主要的降雨發生在台灣的西北區。圖／取自中央氣象署網站
雨區在鋒面後方，主要的降雨發生在台灣的西北區。圖／取自中央氣象署網站

低溫 高溫 花蓮

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