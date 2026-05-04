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厚衣還不能全收 他指梅雨鋒面+東北季風 全台雷雨氣溫驟降

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天受梅雨鋒面通過及隨後的東北季風增強影響，中部以北、東北部及東部地區氣溫下滑，體感轉涼。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
今天受梅雨鋒面通過及隨後的東北季風增強影響，中部以北、東北部及東部地區氣溫下滑，體感轉涼。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

「厚衣還不能全收」，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天受梅雨鋒面通過及隨後的東北季風增強影響，中部以北、東北部及東部地區氣溫下滑，體感轉涼。

天氣方面，他說，中部以北及宜蘭地區也有短暫陣雨或雷雨，尤其中部以北地區並有局部較大雨勢發生的機率，其它地區則轉為有局部短暫陣雨或雷雨。

明天受東北季風稍減弱及華南雲雨區東移影響，北部、東北部及東部氣溫依舊偏涼；他說，西半部地區也還有短暫陣雨或雷雨發生，其它地區則仍有局部短暫陣雨機會。一直要到周三，氣溫才會有再度回升的趨勢。

至於今天至明天的高溫預測，他表示，北部及宜花地區在21至25度，中部及台東地區25至28度，南部地區29至33度，澎湖地區24至26度，金門及馬祖地區高溫也分別在24至25及21至22度之間。低溫方面，中部以北、東北部及東半部地區在18至23度之間，南部地區低溫在22至26度，澎湖地區22至23度，金門及馬祖地區低溫也分別在18至19及17至18度之間。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

高溫 低溫 宜蘭

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