聽新聞
0:00 / 0:00

變天了 吳德榮：首波梅雨季鋒面降雨往南擴大 全台降溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今、明兩天受首波梅雨季鋒面影響，吳德榮說，中部以北轉有局部陣雨或雷雨，明天南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率，應注意雷擊、強風及瞬間強降雨。本報資料照片
今、明兩天受首波梅雨季鋒面影響，吳德榮說，中部以北轉有局部陣雨或雷雨，明天南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率，應注意雷擊、強風及瞬間強降雨。本報資料照片

天氣明顯轉變，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨鋒面雲系在華南至台灣附近，伴隨降水回波消長，北部及宜花已有局部降雨。

今、明兩天受首波梅雨季鋒面影響，吳德榮說，中部以北轉有局部陣雨或雷雨，明天南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率，應注意雷擊、強風及瞬間強降雨。今天各地氣溫漸降，北台轉涼；今天北部17至25度、中部20至29度、南部22至33度、東部18至31度。

吳德榮表示，周三上午起至周四鋒面減弱、遠離，各地天氣好轉，氣溫漸升，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率；周五白天各地晴時多雲，熱如夏。周五晚至周六梅雨季第2波鋒面影響，中部以北、南部山區轉有局部陣雨或雷雨的機率，氣溫降。

他說，周日至下周三鋒面減弱、遠離，各地天氣好轉，氣溫升。由於各國模式末期模擬並不一致，且將持續調整，應繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

吳德榮

延伸閱讀

南高屏台東防高溫 吳德榮：鋒面傍晚到各地轉雨

梅雨季首波鋒面逼近！中北部率先轉雨 專家指這地區要防較大雨勢

午後對流南投山區防局部大雨 台南高溫飆破37度、台東現焚風

出門記得帶傘！1縣市大雨特報 恐一路下到晚上

相關新聞

藍提「失智症基本法」草案 促結合各部會推動政策

台灣邁入超高齡社會，預估卅年後失智人口將翻倍。國民黨立法院黨團提出「失智症基本法」草案，參考日本立法精神，要求行政院設置「失智症防治照護推動委員會」，結合各部會推動防護失智政策，並明定彈性工時、照顧假

談話引護理之怒 卓揆：檢討考題非放水

行政院長卓榮泰日前建議護理師國考「題目不要出太難、不要考專門技術」，被質疑「放水」，引發護理界炸鍋。卓揆昨說，談話被斷章取義，改革核心並非「放水」，而是檢討考題是否過度艱深或偏離臨床實務。不過，護理師

極簡結婚成風潮 務實新人不宴客不拍婚紗

婚姻改登記制後，不需有三人以上見證的公開場合，許多新人走極簡風，乾脆不宴客，甚至連婚紗照也免了。雲林縣長張麗善的三名子女，都在她任縣長期間陸續完成簡約的婚事，這也讓她體會新人籌辦婚禮的心聲，三年前開始

變天了 吳德榮：首波梅雨季鋒面降雨往南擴大 全台降溫

天氣明顯轉變，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨鋒面雲系在華南至台灣附近，伴隨降水回波消長，北部及宜花已有局部降雨。

凌晨0時18分東部海域規模5.3地震 最大震度1級

2026年5月4日凌晨0時18分，臺灣東部海域發生規模5.3地震，震源深度約135公里，最大震度為1級，影響範圍涵蓋宜蘭、花蓮、新竹等多個縣市，無明顯災情報告。

健康主題館／男性心血管疾病 比女性早7年發病

男性注意！最新研究發現，男性的心血管疾病發生時間比女性平均提早7年，35歲是分水嶺。新陳代謝暨減重專科醫師周建安指出，男性罹患心臟病風險較高主因，包括三高、肥胖、缺乏運動以及菸酒習慣，建議應及早調整生

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。