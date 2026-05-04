變天了 吳德榮：首波梅雨季鋒面降雨往南擴大 全台降溫

天氣明顯轉變，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨鋒面雲系在華南至台灣附近，伴隨降水回波消長，北部及宜花已有局部降雨。

今、明兩天受首波梅雨季鋒面影響，吳德榮說，中部以北轉有局部陣雨或雷雨，明天南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率，應注意雷擊、強風及瞬間強降雨。今天各地氣溫漸降，北台轉涼；今天北部17至25度、中部20至29度、南部22至33度、東部18至31度。

吳德榮表示，周三上午起至周四鋒面減弱、遠離，各地天氣好轉，氣溫漸升，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率；周五白天各地晴時多雲，熱如夏。周五晚至周六梅雨季第2波鋒面影響，中部以北、南部山區轉有局部陣雨或雷雨的機率，氣溫降。

他說，周日至下周三鋒面減弱、遠離，各地天氣好轉，氣溫升。由於各國模式末期模擬並不一致，且將持續調整，應繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。