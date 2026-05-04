白沙屯媽祖愛看戲 紙風車拱天宮前演「順風耳香爐」 粉紅超跑衝上舞台

白沙屯媽祖愛看戲！紙風車劇團「順風耳的新香爐」台語版昨晚於沙屯拱天宮第二停車場登場，拱天宮在觀眾席後方設壇請媽祖安坐、人神一起看戲。紙風車謝幕後，粉紅超跑突然快速從觀眾席衝上舞台向演員致意，坐在台下的宗教學者林茂賢嘖嘖稱奇，說這是白沙屯媽祖第一次主動站上舞台，給予紙風車極大的鼓勵。

「順風耳的新香爐」是以媽祖身邊護法順風耳為主角的兒童劇。開場前，坐在「粉紅超跑」中的白沙屯二媽祖停轎於舞台前、開心輕觸舞台、彷彿向觀眾與演員致意，全場歡聲雷動，小孩高喊「媽祖我愛你」。90分鐘的演出毫無冷場、歡笑連連。完成一場人神同樂的獨特戲劇經驗。

拱天宮主委洪文華表示，拱天宮三位媽祖都很愛看戲，昨天出場看戲的是「二媽祖」。白沙屯拱天宮慶祝建廟160周年時，曾邀請紙風車劇團拱天宮演出，但紙風車剛好有歐洲行程無法安排「欠媽祖一場戲」。

1月紙風車劇團在台中外埔演出彩排時，后里分會的白沙屯媽祖突然繞進演出現場，停駐在舞台正前方欣賞彩排，並在起轎後輕觸舞台。紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，媽祖驚喜現身彩排，「似乎也是來提醒要記得去演出」，給予團隊很大的鼓勵，也促成紙風車368工程「椅子會」捐款計畫與白沙屯還願演出的緣分。

紙風車團長任建誠表示，就連演出日期也是透過擲筊請媽祖決定。昨晚的演出檔期接在白沙屯媽祖結束進香活動、回宮安座「開爐」之後，緊接著下周媽祖過生日。媽祖「忙裡偷閒」看戲，冥冥之中的選擇非常理想。

昨天演出前，紙風車創辦人李永豐和洪文華等先一起赴拱天宮請二媽祖看戲，二媽祖坐上粉紅超跑後，還先在附近遊逛了半個小時，過程中小觀眾大喊媽祖，粉紅超跑會停下來「打招呼」。圍觀民眾表示，白沙屯媽祖非常喜愛小孩。

「媽祖的話一定要會講。」苗栗縣長鍾東錦表示，感謝文化部推動「國家語言整體發展方案」，支持紙風車劇團將「順風耳的新香爐」台語版帶到白沙屯。他認為，這次不只是一次精彩演出，更是文化、信仰與母語教育的結合，希望大家帶著孩子一起來看戲、學台語，也在媽祖的庇佑下，感受劇場帶來的溫暖力量。

「順風耳的新香爐」改編自兒童文學作家李潼的作品，故事敘述媽祖的左右護法千里眼與順風耳，隨著媽祖接受眾人的祈求。但自恃甚高的順風耳一味想著擁有自己的香爐，在一次任務失敗後，順風耳離廟出走，到外頭尋找香爐，遇見小女孩樂樂和他的動物朋友。過程中順風耳幫助小女孩完成心願，成為不再自私，並懂得為他人付出的順風耳。

紙風車表示，響應文化部「國家語言整體發展方案」，將「順風耳的新香爐」改為台語版前往苗栗、花蓮、高雄三地巡演，邀請親子在看戲過程中自然地親近台語。現場服務台也推出「說台語送白沙屯拱天宮祈福卡」活動。民眾只要到服務台用台語說一句祝福、問候或生活用語，即可獲得白沙屯拱天宮祈福卡，將媽祖的祝福帶回家。

紙風車劇團「順風耳的新香爐」台語版昨晚於沙屯拱天宮第二停車場登場。拱天宮在觀眾席後方設壇請媽祖安坐看戲。圖／紙風車提供

紙風車劇團「順風耳的新香爐」台語版昨晚於沙屯拱天宮第二停車場登場，粉紅超跑在謝幕後衝上舞台、令紙風車團隊驚喜。記者陳宛茜／攝影

紙風車劇團「順風耳的新香爐」台語版昨晚於沙屯拱天宮第二停車場登場，粉紅超跑在謝幕後衝上舞台、令紙風車團隊驚喜。記者陳宛茜／攝影

紙風車劇團「順風耳的新香爐」台語版昨晚於沙屯拱天宮第二停車場登場。拱天宮在觀眾席後方設壇請媽祖安坐。當坐在粉紅超跑的白沙屯二媽祖來到舞台前方向觀眾致意時，全場歡聲雷動，小孩高喊「媽祖我愛你」。圖／紙風車提供

紙風車劇團「順風耳的新香爐」台語版昨晚於沙屯拱天宮第二停車場登場，媽祖娘娘停轎於舞台前開心輕觸舞台。圖／紙風車提供

紙風車劇團「順風耳的新香爐」台語版昨晚於沙屯拱天宮第二停車場登場。演出前，紙風車創辦人李永豐和洪文華等先一起赴拱天宮請二媽祖看戲。圖／紙風車提供

紙風車劇團「順風耳的新香爐」台語版昨晚於沙屯拱天宮第二停車場登場，拱天宮在觀眾席後方設壇請媽祖安坐、人神一起看戲。紙風車謝幕後，粉紅超跑突然快速從觀眾席衝上舞台。記者陳宛茜／攝影