聽新聞
0:00 / 0:00

凌晨0時18分東部海域規模5.3地震 最大震度1級

聯合新聞網／ 台北訊
05/04-00:18臺灣東部海域發生規模5.3有感地震
05/04-00:18臺灣東部海域發生規模5.3有感地震

2026年5月4日凌晨0時18分，中央氣象署監測到臺灣東部海域發生規模5.3的中層地震，震源深度135.2公里，震央位於宜蘭縣政府東方約144.5公里海域。此次地震在臺灣東部及西半部部分地區造成有感搖晃，最大震度為1級。

最大震度1級地區

有感地震影響範圍包含宜蘭縣南澳、花蓮縣太魯閣與花蓮市、新竹縣關西、南投縣合歡山、臺中市德基、苗栗縣南庄、彰化縣彰化市、臺東縣東河、嘉義縣民雄及雲林縣土庫等地區，皆為震度1級。1級震度屬於輕微搖晃，多數人於靜止時能感受，未對建築物或生活造成明顯影響。

由於此次地震震度皆低於3級，公共安全及日常生活未受嚴重干擾。民眾無需過度恐慌，但仍應保持防震意識，遵循基本防震守則。

地震發生時，室內民眾應保持冷靜，採取趴下、掩護及穩住的防護動作，避免靠近窗戶及懸掛物。同時，室外者應避免靠近危險場所，開車者應緩慢停靠路邊，注意安全。

事後應檢查周圍環境及家中水電瓦斯設施，若發現異常應立即通報並遠離危險區域。建議隨時收聽政府及相關單位發布的最新訊息，以應對可能的餘震情況。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

南澳 南投縣 地震 合歡山

延伸閱讀

日本又震！奈良縣規模5.7地震、最大震度4級 京都、大阪都在晃

菲律賓馬永火山蠢動 3萬戶家庭受影響

台東杉原灣驚見「人形漂流物」 竟是受困的少見欖蠵龜

汛期將至伴聖嬰現象 劉世芳籲民眾提前整備防災

相關新聞

凌晨0時18分東部海域規模5.3地震 最大震度1級

2026年5月4日凌晨0時18分，臺灣東部海域發生規模5.3地震，震源深度約135公里，最大震度為1級，影響範圍涵蓋宜蘭、花蓮、新竹等多個縣市，無明顯災情報告。

收假全台溼答答！入夜後首波梅雨鋒面來襲 明各地慎防雷雨、北部降溫

未來1周受到2波鋒面影響，中央氣象署預報員劉沛滕表示，今晚起受到首波梅雨鋒面影響，北部、中部開始出現雨勢，明天各地有陣雨或雷雨，尤其北部及中部有局部大雨，雨勢也連帶影響氣溫，北部明顯降溫，周三降雨短暫

談話引護理之怒 卓揆：檢討考題非放水

行政院長卓榮泰日前建議護理師國考「題目不要出太難、不要考專門技術」，被質疑「放水」，引發護理界炸鍋。卓揆昨說，談話被斷章取義，改革核心並非「放水」，而是檢討考題是否過度艱深或偏離臨床實務。不過，護理師

居服員薪資停滯 民團籲檢討

長照二點○上路至今，已滿九年，實施初期，照服員、居服員時薪二○○元，當時基本工資一四○元，但今年基本工資調升至一九六元，長照基本時薪仍維持二○○元，僅剩四元的差距，幾無競爭力可言，導致人力短缺，部分基

首屆牙醫公益報導獎 聯合報奪3獎

中華民國牙醫師公會全國聯合會昨舉辦五四牙醫師節慶祝活動，以「守護微笑・榮耀同行」為主軸，表揚對牙醫醫療、公共衛生及專業發展具卓越貢獻人員，另頒贈首屆「台灣牙醫醫療暨公益報導獎」，聯合報一舉拿下兩項優勝

失智症政策缺整合 專家：立法刻不容緩

失智政策遲緩，跟不上失智人口增加速度。台灣失智症協會理事長徐文俊指出，失智症議題橫跨醫療、公共衛生、社會福利、警政、司法、金融等體系，例如失智者財產管理與詐騙防護，即牽涉警政與司法體系，因跨部會協調困

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。