凌晨0時18分東部海域規模5.3地震 最大震度1級

2026年5月4日凌晨0時18分，中央氣象署監測到臺灣東部海域發生規模5.3的中層地震，震源深度135.2公里，震央位於宜蘭縣政府東方約144.5公里海域。此次地震在臺灣東部及西半部部分地區造成有感搖晃，最大震度為1級。

最大震度1級地區

有感地震影響範圍包含宜蘭縣南澳、花蓮縣太魯閣與花蓮市、新竹縣關西、南投縣合歡山、臺中市德基、苗栗縣南庄、彰化縣彰化市、臺東縣東河、嘉義縣民雄及雲林縣土庫等地區，皆為震度1級。1級震度屬於輕微搖晃，多數人於靜止時能感受，未對建築物或生活造成明顯影響。

由於此次地震震度皆低於3級，公共安全及日常生活未受嚴重干擾。民眾無需過度恐慌，但仍應保持防震意識，遵循基本防震守則。

地震發生時，室內民眾應保持冷靜，採取趴下、掩護及穩住的防護動作，避免靠近窗戶及懸掛物。同時，室外者應避免靠近危險場所，開車者應緩慢停靠路邊，注意安全。

事後應檢查周圍環境及家中水電瓦斯設施，若發現異常應立即通報並遠離危險區域。建議隨時收聽政府及相關單位發布的最新訊息，以應對可能的餘震情況。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）