首屆牙醫公益報導獎 聯合報奪3獎

中華民國牙醫師公會全國聯合會昨舉辦五四牙醫師節慶祝活動，以「守護微笑・榮耀同行」為主軸，表揚對牙醫醫療、公共衛生及專業發展具卓越貢獻人員，另頒贈首屆「台灣牙醫醫療暨公益報導獎」，聯合報一舉拿下兩項優勝、一項佳作，成為獲獎最多媒體。

行政院長卓榮泰、政務委員陳時中均蒞臨牙醫師節慶祝活動現場，今年活動另一大焦點為舉辦首屆「台灣牙醫醫療暨公益報導獎」，聯合報共獲得兩項優勝、一項佳作。得獎作品中，「不再難以啟齒：雲林偏鄉學童口腔保衛戰，廿載公私協力系列報導」直指偏鄉牙醫資源長期失衡，揭露學童口腔健康問題背後的制度缺口，得獎代表為陳雅玲。

另一優勝作品「到宅牙醫服務走過十四年─熱血醫師不可承受之重」，呈現基層醫師投入居家與弱勢照護的沉重負擔，共同參賽人包括游明煌、王慧瑛、劉星君、黃于凡、沈能元、林俊良。佳作「齒間有愛，醫者仁心」系列，透過人物故事刻畫牙醫跨越醫療角色、投入公益的真實樣貌。

佳作作品得獎代表為李樹人，共同參賽人沈能元、廖靜清、翁唯真、王慧瑛、黃妙雲，報導以人物故事為核心，傳達口腔醫療不只是技術，另結合政策推動、弱勢照護與公共衛生觀點，勾勒出台灣牙醫界在「專業之外，更有溫度」集體形象。