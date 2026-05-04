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居服員薪資停滯 民團籲檢討

聯合報／ 記者翁唯真林琮恩／台北報導
長照二點○上路至今已滿九年，長照基本時薪仍維持二○○元。居家服務策略聯盟呼籲，衛福部應啟動全面性制度檢討。圖／123RF
長照二點○上路至今已滿九年，長照基本時薪仍維持二○○元。居家服務策略聯盟呼籲，衛福部應啟動全面性制度檢討。圖／123RF

長照二點○上路至今，已滿九年，實施初期，照服員居服員時薪二○○元，當時基本工資一四○元，但今年基本工資調升至一九六元，長照基本時薪仍維持二○○元，僅剩四元的差距，幾無競爭力可言，導致人力短缺，部分基層機構搖搖欲墜。居家服務策略聯盟呼籲，衛福部應啟動全面性制度檢討。

大新醫院附設居家護理所長高芸芸表示，服務地區以偏鄉為主，路途遙遠，目前居服員月薪約四至七萬元之間，建議以居服員服務個案失能程度，作為加薪參考標準，才能反映實質辛勞。居服員協助沐浴時需抱起長期臥床的長輩，如果個案體重較高，則腰椎容易出現職業傷害；若個案身上插滿呼吸器、罹患精神疾病，照顧難度更高出許多。

居家服務策略聯盟理事長涂心寧說，居家服務需求量已占長照整體經費七成之多，但居家服務（Ｂ碼）、喘息服務（Ｇ碼）等支付金額卻未能跟隨物價與薪資水準而有所調整，在基本工資調升、通膨壓力及產業搶人等多重夾擊下，長照機構盈餘空間遭到嚴重壓縮。

涂心寧表示，衛福部應全面檢討所有代碼給付金額，而不是零星調整單項費用，此外，檢討範疇不應只限於金額多寡，需擴及服務項目的文字說明，以及因應ＡＩ或智慧科技導入後的流程變革，才能讓整個長照生態體系永續發展。

衛福部長照司副司長吳希文表示，調整長照服務給付價格將涉及資源分配、服務成本、使用者負擔及國家財政等多重因素；長照服務本質及內涵變動，與物價指數調整非完全一致，貿然依照物價指數來調整價格，恐增加部分民眾負擔，宜審慎評估，並與各界妥為溝通。

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